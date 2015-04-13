TSK'dan MİT TIR'ları soruşturmasıyla ilgili açıklama

Genelkurmay Başkanlığı, MİT'e ait TIR'ların Adana ve Hatay'da durdurulmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri; görevlerinin ifasında Anayasa'da belirtilen hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve demokratik toplum olmanın gerekleri prensiplerine bağlılığı temel esas almaktadır.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı emekli ve muvazzaf personeli ile ilgili olarak yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, her zaman olduğu gibi bugün de hukuka ve yargı bağımsızlığına saygı çerçevesinde hareket edilmesine büyük bir hassasiyet gösterilmektedir.

Yargıda devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturmaların takibine devam edilmekte olup, yasalar çerçevesinde personelimizin kişilik haklarının korunması yönündeki gayretlerimiz sürdürülmektedir."