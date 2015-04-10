MİT TIR'ları soruşturmasında 32 askerden 17'si tutuklandı!

Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili soruştuma kapsamında tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 32 askerden 17'si tutuklandı. 15 asker ise yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''yasadışı dinleme, casusluk, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, resmi belgede sahtecilik, terör örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' iddiasıyla ''paralel yapıya'' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonu askere uzanmıştı.



Başsavcılıkça, "Kudüs Ordusu Terör Örgütü" adlı soruşturma kapsamında yapıldığı belirlenen Hatay ve Adana'da MİT'e ait yardım TIR’larının durdurulmasıyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında "Siyasi ve askeri casusluk, devlet sırlarını kasten açıklamak" suçlarından kamu davası açılan Hatay, Ankara ve Adana il jandarma komutanlıklarında görev yapan 34 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.