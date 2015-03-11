Belge isteyen MİT TIR'ları savcısına HSYK'dan cevap: Gizli bilgi açığa çıkar, veremeyiz

MİT'e ait TIR'larında arama yapmak istediği için açığa alınan savcılar arasında bulunan Özcan Şişman'ın açılan soruşturmaya esas belge talebine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) olumsuz yanıt verdi.



Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10'uncu maddesiyle yetkili ve Hatay bölgesi sorumlusu olan Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman, 1 Ocak 2014'te Kırıkhan-Reyhanlı karayolunda mühimmat yüklü olduğu iddiasıyla polis ve jandarmanın durdurduğu TIR'da MİT görevlileri tarafından Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı'na arama yaptırılmadığı bilgisi üzerine bölgeye gitti.



DHA'nın haberine göre, TIR'da arama yapmak isteyen Savcı Şişman, MİT görevlileri tarafından engellenince, arama yapamadığı yönünde tutanak hazırladı. Savcı Şişman, 6 Ocak 2014'te kendi talebi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev sahası değiştirilerek Gaziantep Bölgesi sorumlu yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman, 16 Ocak 2014'te de HSYK tarafından Mersin Cumhuriyet Savcılığı'na atandı, ardından da açığa alındı.

Bilgi edinme kapsamında belge istedi

Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman, HSYK 2'nci Dairesi'nden soruşturmada hem delil olarak kullanmak, hem de savunma yapmak üzere 'bilgi edinme' kapsamında MİT TIR'larıyla ilgili belge ve bilgileri istedi.

Şişman'ın bu talebi "Bu hüküm kapsamında yapılan değerlendirme uyarınca talep ettiğiniz bilgi ve belgelerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 19'uncu maddesi ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler kenar başlıklı 30'uncu maddesinde yer alan bentlerde yer alan belge niteliğinde olması nedeniyle yerinde görülmemiştir" denilerek kabul edilmedi.

Hukuka uygun değil

Savcı Özcan Şişman'ın belge talebinin reddedilmesi ile ilgili avukatı Alp Değer Tanrıverdi bir açıklama yaptı.



Müvekkili Özcan Şişman'ın, HSYK 2'nci Dairesi'nin 2015/12 sayılı, 15 Ocak 2015 tarihli kararı ile aynı tarihte HSYK tarafından 3 ay süre ile görevden uzaklaştırıldığını hatırlatan Avukat Tanrıverdi, "Bunun hukuken izahı mümkün değildir. Zira müvekkilim, dosyadan bilgi edinme talebinde bulunmamıştır. Müvekkilim burada kanunun tanımladığı gibi başvuru sahibi değil, yazılı veya sözlü olarak savunması alınmadan, karar alanların bile henüz imzalamadığı, hukuken geçerli kabul edilemeyecek bir kararla görevinden uzaklaştırılarak mağdur edilen bir Cumhuriyet Savcısı'dır" dedi.

'Savunmasına başvurulmadı'

HSYK Genel Sekreterliği tarafından görevden uzaklaştırmaya ilişkin kararın, 10 Mart 2015 tarihinde kendilerine tebliğ edildiğini, ancak karara, daha evvel talep ettikleri savunma hakkının kısıtlanmaması ve savunmalarını yapabilmeleri için gerekli olan hiçbir bilgi ve belgenin de eklenmediğini vurgulayan Avukat Tanrıverdi şöyle devam etti: "Tarafsızlığından şüphe duyduğumuz HSYK tarafından alınan bu kararın, hukuka uygun olmadığı ve yeterli ve gerekli inceleme yapılmadan alındığı kanaatindeyiz. Bu karara ve müvekkil hakkında, tüm hukuk kuralları yerle bir edilerek savunması dahi alınmadan yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılacak tüm hukuksuzluklara karşı hukuki zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz."