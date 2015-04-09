MİT TIR'ları soruşturmasında 32 asker hakkında tutuklama talebi

Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili soruştuma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 34 muvazzaf askerden 32'si, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Nisan Pazar günü aralarında biri binbaşının da bulunduğu 34 muvazzaf asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarmıştı. Adana ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 8 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve kendileri de teslim olan askerler İstanbul'a getirildi.

Savcılık sorguları 3 gün sürdü

Dolmabahçe'de Boğaz Batısı Askeri İnzibat Bölge Komutanlığı Beşiktaş Kışlası'nda tutulan 34 şüpheli askerin 3 gün süren savcılık sorguları dün akşam tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Fidan, 32 muvazzaf askeri "Terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. 2 asker ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

32 asker gruplar şeklinde adliyeye sevk edilecek

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 32 şüpheli askerin ifadesi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınacak. Askerlerin avukatı Hasan Tok, “Müvekkillerinin hala komutanlıkta olduğunu söyledi...Askerler gruplar şeklinde adliyeye sevk edilecek. Önce Hatay, sonra Ankara ve Adana'da gözaltına alınan askerler hakim karşısına çıkacak" dedi.