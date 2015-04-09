T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİT TIR'ları soruşturmasında 32 asker hakkında tutuklama talebi

Gözaltına alınan 34 muvazzaf askerden 32'si, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi

09 Nisan 2015 13:08

Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili soruştuma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 34 muvazzaf askerden 32'si, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Nisan Pazar günü aralarında biri binbaşının da bulunduğu 34 muvazzaf asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarmıştı. Adana ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 8 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve kendileri de teslim olan askerler İstanbul'a getirildi.

 

Savcılık sorguları 3 gün sürdü

 

Dolmabahçe'de Boğaz Batısı Askeri İnzibat Bölge Komutanlığı Beşiktaş Kışlası'nda tutulan 34 şüpheli askerin 3 gün süren savcılık sorguları dün akşam tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Fidan, 32 muvazzaf askeri "Terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. 2 asker ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

 

32 asker gruplar şeklinde adliyeye sevk edilecek

 

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 32 şüpheli askerin ifadesi  İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınacak. Askerlerin avukatı Hasan Tok, “Müvekkillerinin hala komutanlıkta olduğunu söyledi...Askerler gruplar şeklinde adliyeye sevk edilecek. Önce Hatay, sonra Ankara ve Adana'da gözaltına alınan askerler hakim karşısına çıkacak" dedi. 

ETİKETLER

mit tırlarıdavasoruşturmatutuklama talebigözaltımahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24