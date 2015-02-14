Erdoğan'ın 'Türkmenlere yardım' dediği MİT TIR'larındaki mühimmat cihatçılara mı gitti?

Türkiye’den Suriye’ye MİT TIR’larıyla yapılan silah ve cephane sevkıyatının Türkmenlere değil cihatçı Ansar el İslam örgütüne gittiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Ahmet Şık'ın haberine göre, "Kesap’ta savaşan cihatçılara topçu desteği" iddialarına ilişkin telefon görüşmelerinde MİT TIR’larıyla yapılan silah ve cephane sevkıyatının adresinin de Ansar El İslam örgütü olduğu ifade edilen konuşmalar bulunuyor. Konuşmalarda, Suriye rejim güçlerinin saldırıları üzerine zor durumda kalan Türkmenlerin, cephanelerinin bitmesi üzerine mermi arayışına girdikleri görülüyor. 13 ve 14 Haziran 2104’te yapılan görüşmelerde Türkmenler, MİT TIR’larıyla yapılan silah ve mühimmat yardımlarının Ansar El İslam örgütüne verildiğini ve son bir yıldır kimseden yardım görmediklerini belirtiyorlar.

1 Ocak 2014’te Kırıkhan’da durdurulan ve MİT’e ait olduğu belirlenen TIR’ların aranması engellenmişti. 19 Ocak’ta da Adana’da durdurulan yine MİT’e ait olan TIR’larda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu kayda geçmişti. Hükümetin sert müdahalesi sonrasında konuyu soruşturan savcılar Özcan Şişman ve Aziz Takçı açığa alındılar. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan TIR’ların Türkmenlere yardım götürdüğünü öne süren açıklamalar yapmışlardı.

Operasyona katılan polislerin tümünün görev yerleri değiştirilirken askerler hakkında da “casusluk” iddiasıyla dava açıldı. MİT’e ait olduğu belirlenen TIR’larla silah ve mühimmat sevkıyatı yapıldığının ortaya çıkmasından sonra hükümetten yapılan açıklamada, Türkmenlere yardım götürüldüğü öne sürülmüştü. Suriye Türkmen Meclisi tarafından yapılan açıklamada ise Ankara’nın kendilerine yardımda bulunmadığı söylenmişti. Suriye Türkmen Kitlesi isimli derneğin yöneticiliğini yapan Ayhan Orli’nin Suriye Türkleri Derneği Başkanı Ahmad Chrin, Bayır Bucak Tugay Komutanı Albay Ahmet Arnavut ve Suriye Türkmen Kitlesi Genel Koordinatörü Samir Hafez arasında geçen konuşmalar hükümetin açıklamasını da yalanlamış oldu.

‘Silah verene soracaksın'

13 Haziran 2014 saat 22.31

Ayhan Orli ve Suriye Türkleri Derneği Başkanı Ahmad Chrin (Ahmet Şirin olarak da biliniyor) arasında geçen konuşmalarda silah ve mühimmat yardımlarından bahsediliyor. Aziz Kikhia olarak kayıtlara giren Bayır Bucak Tugay Komutanı Albay Ahmet Arnavut’la yapılan görüşmelerde de benzer konuşmalar geçiyor.

Chrin:... Ne yaptınız durumlar nasıl şeyde?

Orli: İyi sayılır kötü yani. Kötü.

Chrin: Peki nasıl oraya kadar gelmişler kimsenin haberi yok mu ya?

Orli: Haberleri var da millet şey etmiyor. Çatıştılar geldi oraya. Şimdi bir daha çatıştılar geri çevirdiler. Kendilerini nasıl haberleri yok, haberleri var da elinde bahleklen gez ne şey edebilirsin, haberin olsa ne yapabilirsin bir şey yapamıyorsun ki... Yok, şimdi çıktım yok. Sağa sola zahira (mermi) geziyoruz

yani yoktur. Kimse vermiyor. Yani haber olmuyor değil, haberi oluyor. Görüyon adam bir adım adım nasıl geliyor görüyon kendini ama seslenemiyorsun kendine.

Chrin: Hani Ansar’ın (Ansar El İslam Örgütü) aldığı o silahlar... Hani Ansar’ın o kadar aldığı şeyler.

Orli: Valla ben bilmem onu. Ansar’a verene soracaksın onu. A..na koyduğumun o.... pu çocukları, onu Ansar’a soracaksın ahbap bana değil.

Hepsi mermi istiyor

14 Haziran 2014 01.53

Orli: Tarık nerede?

Kikhia: Tarık Kesap’ta. Tarık ne yapacak ki?

Orli: Konuş kendisi ile adam göndersin oraya alsın Ansar’dan. Arası iyi onun.

Kikhia: Mermi yani Tarık da gerçi hepsi de mermi istiyor.

Orli: Tamam işte Tarık şimdi Ansar’dan şey etmiyor mu ya, alakası iyi adamın oradan ayarlasın biraz konuşak durum kendileri ile.

Kikhia: Sen konuşuyon mu kendi ile ben şimdi gidip konuşacağım Ferit Mısri ile.

Orli: Tarık da çatışmada sabahtan beri.

Kikhia: Lan yok ya doktorlar diyor dikine gidikler.

Orli: Ebul Fadıl neredeler peki?

Kikhia: Mehmiye’deler...

Orli: Tamam Feritgil nerede?

Kikhia: Bilmiyorum çekilip gittiler.

Orli: Nereye çekilik akıl çekilik Ferit orada ya.

Kikhia: Lan valla orada değil. Yemin ediyor tek başımayım diye.

Orli: Kendi Mahmiye’de tek başına fakat onlar orada, yukarıda kardeşim... Telin oradalar sonra... Hem orada mecmuaları (grup anlamında kullanılıyor) var. Beride yani kendi görüyor buradan atış yapılıyor...

Kikhia: Mermi bizim için. Ferit meselesi değil. Bizim ki ehim (önemli) şey mermi.

Orli: Valla yani Ahrar’dan (Ahrar El Şam örgütü) istedim ben.

Kikhia: Valla çekildiyse kalan hepsi çekilecek tüm askeri, asker yanımızda yeri lakul (makul olabilir) diyor.

Orli: Erkan Ne diyor?

Kikhia: Enfal’le konuş diyor. Enfal’le konuştum. Gittik kendine dedik kardeş kimse yok. Dönüyorlar da bize. Burada konuşacağımız adam yok mu?

Orli: Kim var burada ya? Yoktur. Konuşacağımızla konuştuk... Buradakilerin elinden bir şey gelmez. Yukarısına haber verdiler. Cemaatten gençler haber verdi. Bakiyim burda şey edeyim ben.

'O zaman öyle duyduk'

Ahmad Chrin: : O dönemde öyle duymuştuk. Sadece duyuma dayalı bilgilerdir. Ben işin içinde değilim. Sadece telefonda konuştum. Hem eğer ortak bir operasyon yapılıyorsa silahlar da ortak kullanılabilir. Bu tür paylaşımlar olmuştur. Kim varsa meydanda yardımları da onlar alır.

Samir Hafez: O silahların ya da TIR’ın bugüne kadar kime ya da nereye gittiğine dair bilgim yok. Ben siyasi faaliyetlerle uğraştığım için askeri alanda olan konulara ilişkin bilgi sahibi değilim. Silah ya da cephane ihtiyacına dair bana da iletilen birtakım talepler oluyor. Ben de açıklamalar yaparak şikâyetlerini iletmiş oluyorum.

O zaman öyle duyduk

Ahmad Chrin: : O dönemde öyle duymuştuk. Sadece duyuma dayalı bilgilerdir. Ben işin içinde değilim. Sadece telefonda konuştum. Hem eğer ortak bir operasyon yapılıyorsa silahlar da ortak kullanılabilir. Bu tür paylaşımlar olmuştur. Kim varsa meydanda yardımları da onlar alır.

Samir Hafez: O silahların ya da TIR’ın bugüne kadar kime ya da nereye gittiğine dair bilgim yok. Ben siyasi faaliyetlerle uğraştığım için askeri alanda olan konulara ilişkin bilgi sahibi değilim. Silah ya da cephane ihtiyacına dair bana da iletilen birtakım talepler oluyor. Ben de açıklamalar yaparak şikâyetlerini iletmiş oluyorum.

Arama yapılmasını vali engellemişti

Hatay’da silah yüklü olduğu iddiasıyla jandarma tarafından durdurulan TIR’larda aranma yapılmasını Hatay Valisi Celalettin Lekesiz engellemişti. Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Kırıkhan Kaymakamlığı ve

İl Jandarma Komutanlığı’na gönderdiği yazı ile TIR’daki MİT mensuplarının serbest bırakılmasını istemişti.

TIR’ların gittiği adamlar nerede?

14 Haziran 2014 01.53

Ayhan Orli ve Suriye Türkleri Derneği Başkanı Ahmad Chrin (Ahmet Şirin) arasındaki konuşmalarda silah ve mühimmat yardımı yapılanlardan yardım görülmediğinden yakınılıyor.

Orli: Durumlar berbat, bundan daha berbat olamaz... Kesap’a tepeye çöktü rejim.

Chrin: Hangi tepe?

Orli: Suryetin tepesine diyom.

Chrin: Suryetin oraya çıktı.

Orli: Hee en yüksek noktaya çıktı, yukarıdan aşağıya kuruluyor şimdi... Abi yukarıdan aşağıya gidiyor akşama kadar kalmaz

Chrin: Nerde millet, millet nerde?

Orli: Hangi millet?

Chrin: ... Dağa gelenler nerde diyom.

Orli: Tamam da hangi birine

Chrin: O TIR’ların gittiği adamlar nerdeler?

Orli: Yok abi yok.

14 Haziran 2014 saat 16.13

Ayhan Orli ile Füsun Hafez adına kayıtlı telefonla Suriye Türkmen Kitlesi Genel Koordinatörü Samir Hafez konuşuyor.

Orli: Vallahi onun orasını bilmiyorum ama yani burası gidiyor abi. Yani konu ortada duruyor. .. (anlaşılmadı)...

Hafez: Eyvah.

Orli: ... (anlaşılmadı)... satma meselesi ciddi ciddi masada abi. Artık kim oynuyor bunu kim oynamıyor, artık bunun detaylarını inan bilemiyorum. Bilsem yani son bu Musalha Necmettin ile gelip görüştüler ya Cemal Mağrup .. (anlaşılmadı)... Bunun karşılığında Kürt Dağı Kesap’ı teslim edecekler.

Hafez: Ali Mısırlı ne yapıyor? (Suriye Türkmenleri birliklerinin bağlı bulunduğu 2. Fetih Tümeni’nin komutanı)

Orli: Ne bilim ben Ali Mısırlı ne yapıyor? Ali Mısırlı’nın yüzünü gören mi var?

Hafez: Nerde bu Ali Mısırlı, içerde mi dışarda mı?

Orli: Vallahi bilmiyorum şu anda nerede.

Hafez: Peki Ali Şehirli diğerleri neredeler, oradan çekilmişler mi?

Orli: Ali Şehirli aşağıda. Orada Ghassam var. Ghassam da çekilik oradan. Ebu Semir’ler de var. Ebu Semir de orda şurda anca hava atıyor, 6-7 ton malzeme aldım diye. 6-7 ton malzeme, cephane aldım diye. Aldın e hani? Gençler de bas bas bağırıyor cephane diye. Geceden beri gece saat 9.30’dan beri cephane diye bas bas bağırıyor. Kimseye bir şey yok. Ansar hareket etmedi saat 10.00’a kadar.

Hafez: Malzeme biz almadık. Bir seneden bu yana bize bir şey gelmedi şimdi mi gelecek.

Orli: Yani satılıyoruz abi o zaman satılıyoruz.

Hafez: Gör o zaman yani ya Ayhan biz az mı ağlıyoruz malzeme için. Geliyor geliyor kokusunu almıyoruz be. Ben de diyorum. Nereden alacağız bilmiyorum ki.

Orli: Geçen hafta Ansar El Şam sağı solu araştırıyor sipariş verecek. Malzeme 3 milyon dolarlı. Ufak sipariş verecek. Ufak siparişi bu 3 milyon dolarlık ufak siparişi bu. Git yanına ağıt ağlıyor.

Hafez: Kime ne diyeceğim bilmem ki... Malzemeyi bulmakta mesele şimdi ben.

Orli: Abi malzeme bulmak mesele değil. Mesele niyet olacak vermekte bize.

Hafez: Niyet yok.

Orli: Yani biz biliyoruz kim getiriyor, kim parasını veriyor. Kim kim yolunu temin ediyor. Kim ta şeride (sınıra) getiriyor. Hepsini biliyoruz. Yani niyet yok.

Türkmenler Ala’yı yalanladı: Bize böyle bir yardım gelmedi

2 Ocak 2014: Meclis dışından İçişleri Bakanı yapılan Efkan Ala, gazetecilerin Hatay’da durdurulan TIR’a ilişkin sorusuna, “Türkmenlere götürülen yardım. Herkes işini bilecek” yanıtını verdi.

4 Ocak 2014: Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin ElAbdullah, “Türkmenlere yardım getiren bir TIR yok. Geçen hafta İsviçre’den kıyafet olan bir TIR geldi. Ankara’dan ne başka bir yardım ne de silah yardımı alabiliyoruz” diye karşılık verdi. Bir diğer Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa da “Böyle bir yardımla ilgili bir bilgim yok” dedi.

6 Ağustos 2014: Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yörük Türkmenleri Cumhurbaşkanını Seçiyor” programında yaptığı konuşmada, “Bayır Bucak Türkmenlerine MİT eliyle yardım ulaştırıyoruz... Buradan nereye gidiyordu yardımlar? Bayır Bucak Türkmenlerine gidiyordu. Dünyaya Türkiye teröre destek oluyor diye yaygara yaptılar” dedi.

13 Haziran 2014 saat 22.31

Ayhan Orli ile Suriye Türkleri Derneği Başkanı Ahmad Chrin arasında geçen telefon konuşmaları:

Chrin: Hani Ansar’ın (Ansar El İslam Örgütü) aldığı o silahlar.. Hani Ansar’ın o kadar aldığı şeyler.

Orli: Valla ben bilmem onu. Ansar’a verene soracaksın onu. A.ına koyduğumun o. çocukları, onu Ansar’a soracaksın ahbap bana değil.

14 Haziran 2014 saat 16.03

Chrin: O TIR’ların gittiği adamlar nerdeler?

Orli: Yok abi yok.

14 Haziran 2014 saat 16.13

Ayhan Orli ile Suriye Türkmen Kitlesi Genel Koordinatörü Samir Hafez’in konuşmaları.

Hafez: Malzeme biz almadık. Bir seneden bu yana bize bir şey gelmedi şimdi mi gelecek.

Orli: Yani satılıyoruz abi o zaman satılıyoruz.

Hafez: Gör o zaman yani ya Ayhan biz az mı ağlıyoruz malzeme için. Geliyor geliyor kokusunu almıyoruz be. Ben de diyorum. Nereden alacağız bilmiyorum ki.

Orli: Abi malzeme bulmak mesele değil. Mesele niyet olacak vermekte bize.

Hafez: Niyet yok.

Orli: Yani biz biliyoruz kim getiriyor, kim parasını veriyor. Kim kim yolunu temin ediyor. Kim ta şeride (sınıra) getiriyor. Hepsini biliyoruz. Yani niyet yok.

Oran, Davutoğlu’na sordu:

‘Destek’ talimatını siz mi verdiniz?

CHP Milletvekili Umut Oran, dün gazetemizde yayımlanan “Cihatçılara topçu desteği” başlıklı haberi Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, Türkiye’nin ne zamandan bu yana TSK unsurlarının açık silah ve atış desteğiyle Suriye’deki rejim muhaliflerine, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) destek verdiğini soran konuyla ilgili bir kararı olup olmadığı konusunda bilgi istedi. Oran, şu sorulara yanıt istedi:

“TSK’nin Suriye toprakları içerisindeki bir bölgeye durup dururken topçu atışı yapmasının gerekçesi nedir? Bu durum Türkiye’yi açıklanması ve telafisi olanaksız zor bir duruma sokmuyor mu? Kesap’a yönelik saldırılara katılan Bayır Bucak Türkmen Cephesi’nin komutanlarından Adil Orli ile kardeşi Ayhan Orli aracılığıyla Whatsapp uygulamasıyla koordinatların Yayladağı Gençlik Derneği Başkanı ve AKP delegesi Mehmet Toktaş isimli kişiye bildirilmesinin gerekçesi nedir? Bölgedeki AKP üyelerine bu konularda ÖSO’ya yardımcı olması talimatı mı verdiniz? Türkiye’den sınır ötesine daha önce kaç kez benzeri biçimde topçu ateşi yapıldı? Her atış öncesinde size bilgi veriliyor mu?”

Cihatçıların sınırdan geçişine izin verdiği konusundaki iddiayı yalanlamayan dönemin Yayladağı Kaymakamı Turan Yılmaz’ın “Yönergeye göre hareket ettik” dediğini anımsatan Oran, “Bu yönergenin içeriği nedir, kim ne zaman yayınladı? Bu yönerge ÖSO mensubu herkesin elini kolunu sallayarak Türkiye’ye girip çıktığı anlamına mı gelmektedir” diye sordu.