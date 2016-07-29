TSK'da bir ilk; astsubay kökenli Cemal Balıkçı tuğgeneralliğe yükseldi

15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişiminden 13 gün sonra toplanan Yüksek Askeri Şûra'da bir ilke imza atıldı. Hava Kuvvetleri’nde tuğgeneralliğe yükselen Albay Cemal Balıkçı’nın astsubay kökenli olduğu öğrenildi.

2016 YAŞ'ının en büyük sürprizi ilk kez astsubaylıktan gelen bir ismin tuğgeneralliğe yükselmesi oldu. TSK'da ilk kez astsubaylıktan gelen bir isim Cemal Balıkçı general oldu. HV. UÇK. BKM. ALB. Cemal Balıkçı Tuğgeneralliğe yükseltildi.

Yaş kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın yaptığı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele görevlerine devam edecek.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında dün toplanan Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) TürkSilahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesinde önemli bir değişiklik olmadı.



1684 askerin TSK'dan ihracından saatler sonra toplanan Yüksek Askeri Şüra'nın tek sürprizi Deniz Kuvvetleri Komutanı Bostanoğlu'nun görev süresinin uzatılması oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece imzaladığı kararlarla TSK'nın üst komuta kademesi aynen görevden kaldı.

YAŞ 5 saat sürdü

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile önceki gün 1.684 askerin ihraç edilmesinden sonra dün toplanan YAŞ yaklaşık 5 saat sürdü. YAŞ’ın ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çıkıp YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sundu. Erdoğan’ın YAŞ üyeleri onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameraların karşısına geçerek kamuoyuna duyurdu.