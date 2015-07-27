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PKK'ya 5. dalga operasyon Hakkari ve Şırnak'taki kamplar için yapıldı

Yurt içindeki PKK hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyona dört F-16 savaş uçağı katıldı

27 Temmuz 2015 20:30

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları PKK'nın Hakkari ve Şırnak kırsalındaki kamplarını vurdu.

PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına hafta sonu düzenlenen operasyona katılan Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne bağlı "Yarasa" filo (161. Filo) bu sabah geçici konuşlandıkları İncirlik Üssü'nden ana karargahlarına dönerken, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ndeki "Pars" filonun (181. Filo) ise PKK'nın yurtiçindeki mevzilerini hedef aldıkları öğrenildi.

Uğur Ergan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, askeri kaynakların doğruladığı operasyon dört F-16 ile yapıldı. Operasyon sabah saat 8.30 sıralarında başladı ve öğlene kadar sürdü. Bu operasyonda Hakkari ve Şırnak kırsalındaki PKK kampları vuruldu.

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