IŞİD, PKK ve DHKP-C'ye yönelik operasyonlarda 851 kişi gözaltına alındı

IŞİD’in yanı sıra PKK ve DHKP-C’ye yönelik olarak 34 ilde düzenlenen operasyonlarda 851 kişi gözaltına alındı. Bağcılar’da düzenlenen operasyonda DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen Günay Özaslan polis tarafından öldürüldü. IŞİD’in üst düzey yöneticileri olduğu iddia edilen Abdullah Abdullayev ve "Ebu Hanzala" kodlu Halis Bayancuk da operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul 'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Eyüp, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Kağıthane ve Beyoğlu başta olmak üzere 26 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. 140 adreste yapılan aramalarda 37'si yabancı uyruklu 104 kişi gözaltına alındı.Bağcılar'da DHKP/C üyesi olduğu öne sürülen ve "canlı bomba" eylemi hazırlığında olduğu iddia edilen Günay Özaslan polis tarafından öldürüldü. Operasyonlar kapsamında, IŞİD'in Türkiye 'deki yabancılardan sorumlu üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Abdulla Abdullayev ve İstanbul'daki bir grubunun sorumlusu olduğu öne sürülen ve "Ebu Hanzala" kodlu Halis Bayancuk ile eşi de gözaltına alındı.

PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik Beyoğlu, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli'de ilçede 28 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne saldırı düzenleyecekleri öne sürülen 6 kişi yakalandı. Operasyonları protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri yapan 20 şüpheli de gözaltına alındı.



Eğitim-Sen’e polis baskını

Güvenlik güçlerinin başkentte PKK ve IŞİD'e yönelik Eğitim-Sen Genel Merkezi'nin aralarında bulunduğu 30'a yakın adrese düzenlediği operasyonlarda, 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltılarını protesto etmek için gösteri düzenleyen 46 kişi de gözaltına alındı. KESK’e bağlı Eğitim-Sen Misafirhanesi de Kobanê’den getirilen yaralıların bulunduğu iddiasıyla polis tarafından basıldı. Burada 9 yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



İzmir'de 21 kişi gözaltına alındı



İzmir'de, PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, Menemen'de 8 ve Narlıdere'de 13 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da ise emniyet, Ovaeymir, Osman Yozgatlı ve Telsiztepe mahallelerinin yanı sıra Germencik ve Söke'de gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Nazilli'de de IŞİD'e yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

IŞİD'e yönelik Konya merkezli operasyon kapsamında Manisa'da bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Konya'ya gönderildi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, PKK'nın gençlik yapılanmasına üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Diyarbakır ve çevre illerdeki operasyon



PKK ile gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik yapılan operasyonlarda, Diyarbakır'da 133 adreste 74, Mardin'de 26, Şırnak'ta 15, Batman'da 19, Bingöl'de 11 olmak üzere 145 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te ise YDG/H üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda biri kadın 4 kişi yakalanırken, HDP'li Siirt Belediyesi Meclis Üyesi Şemsettin Aykaç ve Mehmet Emin Koyuncu, PKK’nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak suçundan gözaltına alındı.

Aykaç ve Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Aynı evde bulunan PKK’nın dağ kadrosuna teslim edilmek üzereyken polis tarafından kurtarılan Sebahat Arslan ve Cemil Teknik ailelerine teslim edildi.



Yabancı uyruklu 13 kişi gözaltında



Gaziantep, Malatya ve Elazığ'da 36 adrese eş zamanlı operasyonda, 13'ü yabancı uyruklu 28 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde 89 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sokak eylemleri yaptıkları, kalabalık kitleleri yönlendirdikleri ve bazı eylemleri planladıkları iddiasıyla 55 kişi gözaltına alındı. PKK'nın Güneydoğu Anadolu gençlik yapılanması sorumlusu Ferit Y. ise Şanlıurfa Otobüs Terminalinde yakalandı.

Adıyaman'da IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i denetimli serbestlik şartıyla olmak üzere tamamı salıverildi. PKK'ya yönelik operasyonda ise Suruç’taki saldırıyı protesto etmek amacıyla Adıyaman kent merkezinde gösteri yaparak çevreye zarar verdiği iddia edilen gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı.



Van'da 16 kişi gözaltında alındı



Van'da güvenlik güçleri, PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde, PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik operasyon ile örgüte eleman kazandıran, tanınmamak için yüzlerini kapatarak, barikat kurup, ateş yakma, yolu trafiğe kapatma, kamu kurum kuruluşlarına ait bina ve araçları yakma, güvenlik güçlerine ve araçlarına yönelik silah, el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalı saldırı eylemlerine katılma olaylarına karışan 9 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik operasyonlarda, Muş'ta 14, Bitlis'te 8, Ağrı'da 16 ve Iğdır'da 6 kişi gözaltına alındı.



Elazığ'da 8 kişiye IŞİD gözaltısı



Elazığ'da, PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H üyesi oldukları iddiasıyla 8, IŞİD ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, El Kaide ile irtibatlı olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonda dün gözaltına alınan İmam K, Sinan Ç, Celal C, Düzgün A. ve Ahmet K. ifadelerinin ardından salıverildi.

Erzincan'da IŞİD ve "marjinal sol gruplara" yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.



Adana'da 86 kişi yakalandı



YDG/H ve IŞİD üyelerine yönelik operasyonda Adana'da 86, Mersin'de 13, Tarsus'da 21 ve Hatay'da 8 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova, İzmit ve Derince ilçelerindeki operasyonda PKK üyesi oldukları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Yine IŞİD'e yönelik beş ilçedeki eş zamanlı operasyonda 1'i yabancı uyruklu 7 kişi de yakalandı.

Bursa'da, PKK ve gençlik yapılanması YDG/H üyesi olduğu iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 3 ilde IŞİD’e yönelik dün düzenlenen operasyonda 16 kişi, Antalya'da ise MLKP'nin alt yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, IŞİD ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.