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TSK'nın hava operasyonunda PKK yöneticisi Şervan Varto hayatını kaybetti

Şervan Varto, PKK'nın askeri kanatı HPG'nin komuta konseyi üyesiydi

25 Temmuz 2015 23:24

Kuzey Irak'ta PKK kamplarına yönelik düzenlenen hava operasyonunda PKK'nın askeri kanatı HPG'nin komuta konseyi üyesi Şervan Varto kod adlı Önder Arslan'ın öldürüldüğü öğrenildi. Varto'nun Bombardıman sırasında aynı bölgedeki 3 PKK'lının da yaralandığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye'deki IŞİD hedeflerinin yanı sıra Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik düzenlenen hava bombardımanında PKK'nın askeri kanadı olan HPG'nin üst düzey yöneticilerinden Şervan Varto kod adlı Önder Arslan öldürüldü. Kuzey Irak'taki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece Türkiye sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Zap ve Gare arasında yer alan Sergele bölgesine yönelik düzenlenen hava operasyonunda 1993 yılında PKK'ya katılan Önder Arslan öldürülürken, aynı bölgede 3 PKK'lının da yaralandığı öğrenildi. 

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