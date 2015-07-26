Lice'deki yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda bulunan Duru Jandarma Karayolu yakınlarında yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 askerin öldüğü olaydan sonra bölgede hava destekli operasyonun ardından Fis Ovası'nda başlayan yangın kontrol altına alındı. Köylerin arasında kadar yayılan yangında bir ev tamamen, köydeki diğer evler de kısmen yandı.

Lice ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, akşam saatlerine kadar ulaşabildikleri noktalara kadar soğutma çalışması yaparken yangının büyük oranda kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri ve sabah saatlerinde bölgeye gelen HDP'li milletvekilleri yangının çıktığı alandan ayrıldı.

HDP Diyarbakır milletvekili Edip Berk, Lice’nin Anguz Köyü'nde olduğunu söyleyerek sabah saatlerinde başlayan yangına, güvenlik güçlerinin müdahaleye izin vermediğini, “Jandarma güvenlik gerekçesiyle izin veremeyeceğini söyledi. Biz, bu karara karşı koyarak kendi imkanlarımızla yangına müdahale etmeye çalıştık. Ancak şu saat itibariyle yangın büyüyerek Duru Karakolu’ndan Fis Ovası’na, Lice’ye oradan Kocaköy ilçesine kadar 15 köye yayıldı. Yaklaşık 50 bin dönüm arazi yandı. Bölge engebeli olduğu için itfaiye araçları her tarafa müdahale edemiyor. Şu an maalesef 150 noktada yangın var" şeklinde ifade etti.

Yangının yer yer kısmen etkili olduğu öğrenilirken Arıklı ve Güçlü köy sakinleri yeni bir yangın olasılığına karşın elektriğin kesildiği köylerinde sabahlayacak.