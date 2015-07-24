Tunceli’de mayınlı ormanda yangın

Tunceli’nin Hozat İlçesi Yenibaş Köyü Geştek Mezrası’ndaki Yenibaş Jandarma Karakolu’na taciz ateşi sonrası dokuz ayrı noktada çıkan yangın üç gündür söndürülemiyor. Yerleşim alanına yakın olmayan, sarp bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale yok. Gönüllü bir ekip mayın riskinin de bulunduğu ormanlık alanda yangını söndürmeye çalışıyor.

Gönüllüler arasında HDP Tunceli Milletvekilleri Edibe Şahin ile Alican Önlü, Tunceli Belediyesi Eşbaşkanı Nurhayat Altun ile Hozat Belediyesi Başkanı Celaleddin Polat ile 30-40 kişilik gönüllü bir grup var.

Gönüllüler kazma küreklerle yangının daha da yayılmaması için çabalıyor.

Yangın söndürme çalışmalarında Tunceli Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir dozer ve bir arazöz bulunuyor. Bugün Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü’nden bir grup personel de çalışmalara katıldı.

BBC Türkçe’ye yangınla ilgili bilgiler veren kendisi de yangın bölgesinde olan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, karakoldan üç gün önce açılan ateş sonucu yangının çıktığını savunarak, “Yaygın git gide yayılıyor. Gönüllü vatandaşların belediyenin kendi imkanlarıyla müdahale etmek istiyor. Ama yangın gitgide yayılıyor. Asıl sıkıntı olan. Karakolan yanında geniş bir bölge var. Büyük bir bölge var. Burası mayınlı bir bölge. Buradaki yangını müdahale edemiyoruz, can güvenliği

yok deniliyor. Karakol komutanıyla konuştum. Yüz elli metreye kadar mayınların olduğunu bildiklerini ancak geçmiş yıllardan kalma mayınların başka alanlara yayılmış olabileceklerini aktardılar. Bu bölgede yangın git gide gelişiyor. Müdahale edemiyoruz. Güvenli bölge değil.

Şu anda çalışma yürüttüğümüz bölgede de mayın riski var. İnsanlar canların tehlikeye atarak yangını söndürmeye çalışıyorlar” dedi.

Kurumlara ait iki aracın gönderildiğini, bir aracın sabah saatlerinde bozulduğunu hatırlatan HDP vekili Önlü “Çok büyük bir duyarsızlık olduğu kanaatine bizde oluşmaya başladı. Helikopterle müdahaleyle ilgili gerekçeler öne sürülüyor. Sanki yakılacak yerler belirlenmiş ve bu yerler yanıp kül olana kadar müdahe edilmeyecek” dedi.

Tunceli Belediyesi Eşbaşkanı Nurhayat Altun da yangın bölgesinde. Yangının çıktığı alanın tamamının 200 hektarlık olduğunu hatırlatan Altun, yangının farklı bölgelerde parçalar halinde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Yangın oldukça dağınık bir şekilde devam ediyor. Havadan söndürme yok. 30-40 kişilik bir gönüllü ekibiyle kendi olanaklarımızla söndürmeye çalışıyoruz. Mayınların olmadığını tahmin ettiğimiz yerlerde yangını söndürmeye çalışıyoruz. Ama yine risk var. Mayınlı bölgedeyiz. Eğer söndürülemezse, müdahale edilmezse 200 hektarlık alanın hepsinin yanma tehlikesi var.”

Hozat Belediyesi iki gündür ilçedeki camiden vatandaşlara yangına müdahale konusunda yardım talep eden anons yaptırıyor. Yangın bölgesinde bulunan Belediye Başkanı

Celaleddin Polat’ın verdiği bilgilere göre, bugün öğle saatleri itibariyle yaklaşık 70 hektar alan yandı.

BBC Türkçe’nin telefonla ulaştığı Hozat Kaymakamı Bekir Demir, yangının kontrol altına alınmaya başladığını belirterek, “Bugün kontrol altına almayı düşünüyoruz” dedi.

Demir, havadan neden soğutma çalışmasının yapılmadığıyla ilgili “Havadan soğutma söndürme çalışması yapıyoruz. Çünkü yakın yerde su havzası yok. Helikopter destekli müdahale imkanı yok. Doğa şartları çetin. Arkadaşlarımız çalışıyor. Kepçe ve dozerlerimiz orada” ifadelerini kullandı.

Hozat Kaymakamı Demir, yangının çıktığı bölgenin mayınlı bölge olmadığını da belirterek, yangının çıkış sebebini de henüz bilmediklerini sözlerine ekledi. Bekir Demir “Akşama kadar yangını tamamen kontrol altına alacağız” diye konuştu.