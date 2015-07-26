İran'dan Türkiye'ye IŞİD operasyonu tepkisi

Türkiye'nin Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik operasyonlarına, Şam rejiminin bölgedeki müttefiki İran'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham, "Teröre karşı etkin bir mücadele için devletlerin çok boyutlu işbirliği yapması gerekiyor" dedi. Bu işbirliğinin ülkelerin milli egemenliğine saygı gösterilerek yapılması gerektiğini söyleyen Afham, "Devletlerin milli egemenliğini zayıflatacak her türlü eylem, terör gruplarını vahşi cinayetlerini ilerletmek için cesaretlendirecek" ifadelerini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlediği operasyonlarla ilgili İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan İranlı sözcü, "Terör gruplarına karşı her türlü eylem, terör kurbanı olan ülkelerle koordineli şekilde yapılmalı" dedi.