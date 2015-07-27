T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK uçakları Kuzey Irak'taki PKK kamplarını vurdu

Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü’nden havalanan F-16’lar PKK'nın Kuzey Irak'taki kampların yönelik operasyon düzenledi

27 Temmuz 2015 00:18

Türk Hava Kuvvetleri Kuzey Irak’taki PKK hedeflerini dördüncü kez vurdu. F-16'ların yurtiçindeki hedefler dışında Şemdinli'nin karşısında yer alan Hakurk bölgesinde yer alan kampları vurduğu belirtildi. 

Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü’nden havalanan F-16’ların daha önceki operasyonlardan çok daha az sayıda olduğu ifade edildi. Hava operasyonu 23:30'da sona erdi. 

 

Yüksekova ve Şemdinli'de  hava hareketliliği

 

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde hava hareketliliği yaşanıyor. Hava hareketliliği saat 20.30 sıralarında başladı. Şırnak tarafından gelen savaş uçakları Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nden geçerek Dağlıca Bölgesine gitti. Burada alçak uçuş yapan uçakların seslerinin Yüksekova İlçe merkezinden de duyulduğu belirtildi. 

Öte yandan aynı saatlerde Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Şemdinli İlçesi'nde de uçak sesleri duyuldu. Yoğun uçak seslerinin ardından sınır bölgesinden de bombalama seslerinin geldiği bu seslerin ilçe merkezinden de yoğun bir şekilde duyulduğu belirtildi. 

 

ETİKETLER

tskoperasyonkuzey ırakışidsınır ötesiharekat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24