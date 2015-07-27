TSK uçakları Kuzey Irak'taki PKK kamplarını vurdu

Türk Hava Kuvvetleri Kuzey Irak’taki PKK hedeflerini dördüncü kez vurdu. F-16'ların yurtiçindeki hedefler dışında Şemdinli'nin karşısında yer alan Hakurk bölgesinde yer alan kampları vurduğu belirtildi.

Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü’nden havalanan F-16’ların daha önceki operasyonlardan çok daha az sayıda olduğu ifade edildi. Hava operasyonu 23:30'da sona erdi.

Yüksekova ve Şemdinli'de hava hareketliliği

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde hava hareketliliği yaşanıyor. Hava hareketliliği saat 20.30 sıralarında başladı. Şırnak tarafından gelen savaş uçakları Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nden geçerek Dağlıca Bölgesine gitti. Burada alçak uçuş yapan uçakların seslerinin Yüksekova İlçe merkezinden de duyulduğu belirtildi.

Öte yandan aynı saatlerde Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Şemdinli İlçesi'nde de uçak sesleri duyuldu. Yoğun uçak seslerinin ardından sınır bölgesinden de bombalama seslerinin geldiği bu seslerin ilçe merkezinden de yoğun bir şekilde duyulduğu belirtildi.