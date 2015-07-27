7 ilde IŞİD ve PKK operasyonu; 213 gözaltı!

PKK ve IŞİD'e yönelik operasyonlar sürüyor. Bugün düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 22 kişi, PKK mensubu olduğu iddia edilen 183 kişi ve 8 de sol örgütlere mensup olduğu öne sürülen üyeler var.

Hacıbayram'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı

Ankara’nın Ulus semti Hacıbayram mahallesindeki birçok adreste IŞİD mensuplarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Operasyona Terörle Mücadele ekiplerinin yanısıra diğer birimlerden de ekipler katıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin'de 7 IŞİD üyesi yakalandı

Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda, Suriye sınır bölgesindeki operasyonlardan kaçtıkları belirlenen terör örgütü İŞİD üyesi 7 kişi yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Gazinatep Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, Mersin polisi ile ortaklaşa Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, İŞİD üyesi 7 kişiyi gözaltına aldı. Kilis ve Gaziantep’teki operasyonlardan kaçarak Mersin’e geldikleri bildirilen şüphelilerin yerli ve yabancı terör örgütü sempatizanlarına aracı oldukları ve terör örgütüne malzeme aktarımı ile lojistik destek sağladıkları belirtildi. Yakalanan şüphelilerden V.K., M.S,K. ve A.K.’nin Türk , H.E.M., R.Ş.M., A.E.H. ile M,V.’nin ise Suriye uyruklu olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Gaziantep’e gönderildiği öğrenildi.

Adıyaman'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, özel harekat polisleri ve jandarmanın da katılımıyla sabahın erken saatlerinde merkez ve köylerde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanmaya başlandı.

Antalya'da PKK'ya şafak operasyonu: 20 gözaltı

Antalya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 20 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat polisi ve asayiş ekiplerinin desteğindeki operasyon, saat 05.00'te başladı. Kepez İlçesi Habibler ve Güneş mahallelerinde 20 adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 20 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin kaldığı adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, 4 kasatura ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, Antalya'da son dönemde yapılan sokak eylemlerinde, maske takarak polise taşlı saldırıda bulundukları kaydedildi.



Antalya'da cumartesi günü yapılan operasyonda ise Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü üyesi 14 kişi gözaltına alınmıştı. Sorguları halen devam 14 kişi, çarşamba günü adliyeye sevk edilecek.

Diyarbakır merkez ve 6 ilçede PKK operasyonu: 129 gözaltı

Diyarbakır merkez ve 6 ilçede güvenlik güçlerinin eş zamanlı yürüttüğü operasyonlar kapsamında, PKK terör örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle toplam 129 kişi gözaltına alındı. Arama yapılan evlerde çok sayıda örgütsel döküman, patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.



Diyarbakır Valiliği tarafından bugün sabah saatlerinde yazılı olarak yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla ilgili bilgi verildi. Ekiplerin Diyarbakır kent merkezi ile Dicle, Silvan, Lice, Hazro, Bismil ve Ergani ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 129 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, şu bilgiler verildi:



"Güvenlik güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik silahlı ve bombalı eylemler başta olmak üzere, kamu düzenini bozan eylemleri gerçekleştiren örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla, içinde bulunduğumuz dönemde sınır ötesi askeri harekatın yanısıra, Diyarbakır il merkezi ve ilçelerinde bölücü terör örgütüne yönelik planlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında; il merkezinde 50 örgüt mensubu, Dicle ilçesinde 10 örgüt mensubu, Silvan ilçesinde 12 örgüt mensubu, Lice ilçesinde 6 örgüt mensubu, Hazro ilçesinde 5 örgüt mensubu, Bismil ilçesinde 35 örgüt mensubu, Ergani ilçesinde 11 örgüt mensubu yakalandı. Ayrıca, arama yapılan adreslerde 62 adet el yapımı bomba, 7 adet tabanca, 17 adet av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca, 646 adet mermi, 21 adet molotof bombası, 90 adet havai fişek, 160 adet torpil, ele geçirildi."

İzmir’de 9 gözaltı

İzmirEmniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü terör örgütü PKK ve sol örgüte yönelik bugün sabaha karşı düzenlediği operasyonda, 1'i PKK'lı 9 kişiyi gözaltına aldı.



Özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekiplerinin desteğindeki operasyon, saat 05.00'te başladı. Balçova, Narlıdere ve Çiğli İlçeleri'nde birçok adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin kaldığı adreslerde yapılan aramada, örgütsel döküman ile parti bayrakları ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan birinin PKK, diğer 8 kişinin ise sol örgüte mensup oldukları belirtildi.

Gaziantep'te PKK operasyonu: 20 gözaltı

Gaziantep’te, polisler tarafından PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltı sayısını açıklamazken, sayının artabileceği belirtildi.



Terörle Mücadele Şubesi polisleri, sabah erken saatlerde kentte terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polislerin yürüttüğü çalışmalarda PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu ve terör örgütü adına yasa dışı gösterileri organize ederek katıldığı belirlenen kişilerin isimleri belirlendi. Çalışmasını tamamlayan polis, bu sabah savcılık kararıyla ismi belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hastanelerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele ve Çocuk Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.