Times: Türkiye'nin PKK hedeflerini vurması delilik

Times gazetesinde yer alan "Ateş çemberi" başlıklı yorum yazısında Türkiye'nin PKK'ya yönelik saldırılarının feci boyutta tehlikeli olduğu belirtiliyor ve "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen geri adım atmalı" deniyor.

PKK lideri Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak başlayan yazıda, Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı adasının 10 yıldır Türkiye siyasetinin en gizemli odak noktalarından birini oluşturduğu belirtiliyor.

BCC Türkçe'nin çevirisine göre, Öcalan'ın 20 yıl süren savaşın ardından, İmralı'dan hükümet ile kırılgan bir uzlaşıyı tasarladığı, ancak geçen haftasonu yapılan "delilik" ile bu özenli çalışmanın yerinden söküldüğü yorumu yapılıyor.

Yazıda "delilik" olarak tanımlanan, Türkiye'nin PKK hedeflerine yönelik yaptığı hava saldırıları...

Gazete hava operasyonları ve ardından Kürtlerin güvenlik güçlerini hedef alan saldırıları ile 'Türkiye'nin yeniden gerilla savaşının eşiğine geldiğini' savunuyor.

"Zamanlama daha kötü olamazdı"

Gazeteye göre Ankara bu düşmanlığı yeniden canlandırmak için daha kötü bir zaman seçemezdi.

İmzasız yorum yazısı şu satırlarla devam ediyor:

"Geçtiğimiz 18 ayda sahada IŞİD'e yönelik en etkili mücadeleyi veren, PKK'ya yakın Suriyeli Kürt güçleri YPG ve Erbil'den yönetilen peşmerge güçleri oldu. Kürt saflarını zayıflatmak sadece IŞİD'in kuzeyde ele geçirdiği yerleri genişletmesine ve gücünü pekiştirmesine, güneyde de Bağdat'a yaklaşmasına yardımcı olur. Bombardıman ayrıca Turkiye'deki Kürtlerle güvenlik güçleri arasındaki ufak boyutlu çatışmaları alevlendirip bunu kanlı ve korkunç bir cehenneme dönüştürebilir".

Yorum yazısında Türkiye'nin Kürt sorununda yaşadığı ilerlemeyi sarsacak olsa bile, sınırında IŞİD'e karşı koyabilen tek 'payandaya' yönelik savaşa girişmesinin nedenlerini anlamanın "ne yazık ki zor olmadığı" belirtiliyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Türkiye'nin ateş çemberiyle sarılı" olduğu sözlerini hatırlatan gazete, Başbakan ve çevresindekilerin PKK'ya açık şekilde tehditkâr bir kıvılcım muamelesi yaptığı ifade ediliyor.

Times'a göre Türk yöneticiler bunu yapmamalı çünkü "Kürtler geçen 10 yılda sorumluluk sahibi bir müzakere ortağı olduklarını kanıtladı" ve "Türkiye'nin güneyindeki dost bir fiili Kürt yönetimi, IŞİD ile sınır paylaşmaktan çok daha iyi".

'Yeni Osmanlıcılıktan enkaza'

Gazete Türkiye'nin son yıllarda izlediği dış politika stratejisine yönelik genel bir değerlendirmede de bulunuyor:

"Türk dış siyaseti henüz kısa bir süre önceye kadar genellikle Yeni Osmanlıcılık olarak adlandırılan doktrine göre yönetiliyordu. Ankara'nın amacı, sert ve yumuşak gücün birleşimiyle, imparatorluğun modern bir kopyasını yaratabilmekti. Ancak güneyinde mutasyona uğrayan savaşlar ve Türkiye'nin beceriksiz rehaveti bu ilüzyonların patlamasına neden oldu".

Yazıda "Türkiye'nin bölgesel nüfuz merkezi olma isteğiyle çıktığı yolda" geldiği nokta da "kırılmış bir aşırı gururdan geriye kalan büyük bir enkaza" benzetiliyor.

Gazetenin yorumu şu satırlarla son buluyor: "İki cephede süren bu müstehzi ve anlamsız savaş, Türkiye'nin şu ana kadarki en ağır yanılgısı olabilir. Yine de hala kıvılcımı söndürme şansı bulunabilir. PKK ile acele bir ateşkes ve müzakerelerin devamı ile, İmralı'yla sağlanmış olan geçici ateşkes kurtarılabilir".