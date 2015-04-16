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TSK: PKK, yüksek gerilim hattına bomba yerleştirdi

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir yüksek gerilim hattına PKK'nın bomba yerleştirdiğini açıkladı

16 Nisan 2015 16:35

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından, Şırnak Silopi'de yüksek gerilim hattındaki bir direğinin dört ayağına yerleştirilen patlayıcı maddenin uzaktan komuta ile patlatılması sonucu, elektrik direğinde maddi hasar meydana gelmiştir. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklama, "Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından, Şırnak Silopi’de yüksek gerilim hattındaki bir direğinin dört ayağına yerleştirilen patlayıcı maddenin uzaktan komuta ile patlatılması sonucu, elektrik direğinde maddi hasar meydana gelmiştir. Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, 15 Nisan 2015 günü saat 14.30’da olay yerinde yapılan incelemede; 700 metre elektrik kablosu, bir adet 12 voltluk akü ve bir adet eldiven ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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