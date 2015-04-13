TSK: Ağrı'da yaralı askerlerin taşınmasında halkın yardımı takdire şayan

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Tendürek Dağı eteklerinde askerlerle PKK mensupları arasında yaşanan çatışmaya ilişkin olarak açıklama yaptı. Yaralı askerlere halkın yardım ettiği görüntülere dikkat çekilen açıklamada, "Bölgeye gelen vatandaşlarımızın, yaralı personelimize yardımı takdire şayan bulunmuş, vatandaşlarımızın Türk Askerine olan bağlılığının ve sevgisinin ne denli büyük olduğunu göstermiş, milletimizin birlik ve beraberliğinin güzel bir örneğini teşkil etmiştir" denildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaralı askerlerin taşınmasıyla ilgili fotoğrafları Twitter'dan paylaşarak şunları söylemişti:

"HDP'li arkadaşlarımız yaralı askerleri almaya gitmese belki de asker cenazesi oradan çıkacak. Yaralı askerleri çarşaflarla taşımak zorunda kalıyor arkadaşlarımız. Fotoğraflar var görüntüleri var"

Davutoğlu yalanladı

Demirtaş'ın söz konusu açıklamalarına yanıt veren Başbakan Ahmet Davutoğlu ise, “Sayın Demirtaş yalan söylüyor. Gerçekleri saptırıyor. Son derece provokatif. Doğubeyazıt'ın Kule mezrasında benzer bir çalışma yapılmıştı, o bölgedeki vatandaşlarımız baskı altına alınmak istenmiştir” diye konuşmuştu.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

11 Nisan 2015 tarihinde Ağrı ili Diyadinilçesi, Yukarıtütek köyü bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan dört personelimizin, havadan tahliyesi esnasında bölgeye gelen vatandaşlarımızın, yaralı personelimize yardımı takdire şayan bulunmuş, vatandaşlarımızın Türk Askerine olan bağlılığının ve sevgisinin ne denli büyük olduğunu göstermiş, milletimizin birlik ve beraberliğinin güzel bir örneğini teşkil etmiştir.

Vatandaşlarımıza teşekkür eder, sağlık ve mutluluk dolu güzel ve huzurlu günler dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.