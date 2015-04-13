TSK: Yaralı askerlere yardım eden vatandaşlar için 'canlı kalkan' tanımını kabul etmiyoruz

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü, Ağrı'daki çatışmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Özkürkçü, "Yaralı personelimizin sağlık durumu iyi. Yardım eden vatandaşlar için canlı kalkan tanımını kabul etmiyoruz" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı, Ağrı'daki çatışma hakkında sabah saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından biraz önce aynı konuda bir açıklama daha yaptı. Genelkurmay açıklamasında şöyle denildi; "Yukarıtütek Köyü bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan dört personelimizin, havadan tahliyesi esnasında bölgeye gelen vatandaşlarımızın, yaralı personelimize yardımı takdire şayan bulunmuş, vatandaşlarımızın Türk Askerine olan bağlılığının ve sevgisinin ne denli büyük olduğunu göstermiş, milletimizin birlik ve beraberliğinin güzel bir örneğini teşkil etmiştir. Vatandaşlarımıza teşekkür eder, sağlık ve mutluluk dolu güzel ve huzurlu günler dileriz."

‘Canlı kalkan tanımını kabul etmiyoruz’

Saat 13:00'de ise konu hakkında üçüncü, bugünkü ikinci açıklama yapıldı. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen görev ve sorumluluklarını, her türlü siyasi düşünce ve oluşumun dışında olarak, Türk milletine en üst seviyede hizmet etme arzusuyla yerine getirdiğini söyledi. Özkürkçü, "Hizmet ettiğimiz vatandaşlarımızın hangi partiyi destekledikleri ya da hangi partiye üye oldukları TSK olarak icra ettiğimiz görevlerin mahiyetini etkilememektedir ve etkilemeyecektir" dedi. Tuğgeneral Özkürkçü, şunları kaydetti:

"Ağrı'da yaralı personelimize askerlerimizin yanında yer alarak yardım eden vatandaşlarımızın 'canlı kalkan' olarak tanımlanmasını, TSK olarak kabul etmiyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu davranış, her türlü takdirin üzerindedir ve bölgedeki vatandaşlarımızın teröre karşı olduklarını gösteren en güzel tepkidir. Olayın birkaç gün öncesinde, gerek istihbarat birimlerimizden bize gerekse Ağrı Valiliği'ne gelen ihbarlar üzerine, Sayın Vali'nin talimatıyla 'Bahar Şenlikleri'nde gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve çıkabilecek olaylara karşı kamu güvenliğini sağlamak maksadıyla; Vali tarafından, asayiş ve kolluk kuvveti olan Jandarma unsurları görevlendirilmiştir. Güvenlik nedeniyle alınan bu önleyici tedbirin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Ancak TSK olarak; yürütülen bu faaliyetin bir operasyon faaliyeti olmadığını, jandarma unsurlarının çatışma çıkan bölgeye operasyon amacıyla gitmediklerini, bu tür tedbirlerin, düzenlenen bu ve benzeri kapsamdaki etkinliklere yönelik olarak ülkemizin her köşesinde aynı titizlikle uygulandığını da ifade etmekte yarar görüyoruz."