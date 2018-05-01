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TSK, Emniyet ve Jandarma çalışanı sivil memurlar 1 Mayıs'a alınmadı: Polis "Güvenlik için" dedi, sendika yalanladı

"Türk bayraklarımız gerekçe gösterildi"

01 Mayıs 2018 21:51

TSK, Emniyet ve Jandarma bünyesinde çalışan sivil memurların üyesi olduğu Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri, Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarına alınmadı. Güvenlik güçleri, SİME-SEN üyelerinin alana alınmamasının sebebinin 'güvenlik' olduğunu savunurken; sendika yetkilileri ise bu açıklamayı yalanladı. 

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk'e konuşan görevli polisler, meydandaki ‘marjinal grupların’ sendika üyelerine bir zarar vermemesi için, ’tedbir amaçlı’ alandan çıkarıldıklarını söyledi.

SİME-SEN Başkan Yardımcısı Ercan Büyükkaya ise polislerin açıklamalarını yalanladı. 250 kişiden oluşan kortejin polislerce alandan çıkarıldığını kaydeden Büyüykkayaa, “Polisler bize, elimizde Türk bayrakları olduğu için komitenin bizi alanda istemediğini söyledi ve ‘Biz sizi o gruplardan ayrıştırmak istiyoruz’ dedi. Polis zoruyla alandan çıkarıldık. Komiteden kimseyle görüşmedik ama biz alandan polisle dışarı çıkarılırken izlediler. ’Bu alanın sorumlusu biziz, bu arkadaşları neden ayrıştırıyorsunuz’ demediler. Tabii hepimiz üzüldük, aşağılandık. Basın açıklamamızı ara sokakta yaptırdılar” dedi.

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