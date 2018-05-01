1 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılacağı bildirildi. Ankara'da da bazı yollar önlemler nedeniyle trafiğe kapalı.

Unkapanı Köprüsü’nden ve Perşembe Pazarı’ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Kasımpaşa’dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Dolapdere’den gelen akım, Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım, Gümüşsuyu’na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Şişhane’den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. Şişli’den gelen akım, Yedikuyular Caddesine ve tünel Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Defterdar Yokuşu’ndan Taksim’e çıkan yol kapatılarak, Firuzağa meydan akım Akarsu yokuşu ve Taktaki yokuşu istikametine verilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine verilecek. Halaskargazi Caddesine alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

Anadolu Yakası kapatılacak yollar

Turgut Özal Bulvarı, (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi, (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım), ve Şehit Nedim Özpolat Sokağın trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Anadolu Yakası alternatif yollar

Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100 ve Mimar Sinan Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

İETT'denuyarı

İstanbul’da yaşayanlar için İETT toplu taşıma seferleri konusunda bir uyarı yayınladı. Yayınlanan uyarıya göre yarın hafta içi tarifesi yerine cumartesi tarifesi uygulanacak. İETT tarafından yayınlanan uyarı şu şekilde; 1 Mayıs 2018 Salı günü hatlarımız Cumartesi sefer saatleri ile çalışacak olup Bulunmuş Eşya Büromuz kapalı olacaktır. Yolcularımıza duyurulur.

İstanbul Valiliği’nden açıklama

İstanbul'da 1 Mayıs'ta 26 bin 174 personel görev alacak. Metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçları ile halkın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada kutlamaların yapılacağı Maltepe miting alanı ve İstanbul genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de kutlanacaktır. Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek olan kutlamaların huzur ve barış içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak miting alanında ve il genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlanmış; metro, metrobüs ve marmaray gibi ulaşım araçları ile halkımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınması öngörülmüştür. Bu kapsamda 26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarında görev alacaktır. Miting öncesi, sırası ve sonrasında ulaşıma kapatılacak yollar ile kullanılabilecek alternatif güzergâhlar ayrıca duyurulacaktır. Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlerin uygulanması esnasında kurallara riayet etmeleri ve herhangi bir tahrik ve taşkınlığa prim vermemelerini rica ediyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz."

Ankara'da trafiğe kapalı yollar hangileri?

Ankara Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kentte düzenlenecek açık hava toplantıları nedeniyle araç trafiğine kapatılacak yolları belirledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01 Mayıs 2018 Salı günü 10.00-17.30 saatleri arasında Sultan Saygılı başkanlığında oluşturulan 7 kişilik düzenleme kurulu organizesinde, Kazım Karabekir Caddesi AKM yanında toplanılarak Anadolu Meydanı'na kadar yürümek suretiyle burada '1 Mayıs İşçi Bayramı' konulu açık hava toplantısı düzenlenecektir. Söz konusu yürüyüş ve açık hava toplantısı nedeniyle, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 24.00'ten, 01 Mayıs 2018 Salı günü açık hava toplantısı sona erene kadar Anıt Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) trafiğe kapatılacaktır. Ayrıca 01 Mayıs 2018 Salı günü saat 07.00'den itibaren açık hava toplantısı sona erene kadar, Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası açılan cadde ve sokaklar), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası ile açılan cadde ve sokaklar), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."

Yapılan açıklamada ayrıca 1 Mayıs nedeniyle çeşitli güvenlik tedbirleri alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca, söz konusu açık hava toplantısında emniyet tedbirlerinin etkin bir şekilde alınabilmesi ve herhangi bir müessif olayın meydana gelmesini önlemek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi üzerinde, Ulaştırma Kavşağı ve Anadolu Meydanı çevresinde oluşturulacak tüm arama noktalarında açık hava toplantısına katılmak için gelen şahısların çanta veya makyaj malzemesiyle arama noktalarından geçişlerine izin verilmeyecektir."