1 Mayıs kutlamaları Maltepe'de, Taksim'e çıkmak isteyenlere müdahale

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının geleneksel mekanı olan Taksim Meydanı'nda toplanmaya izin verilmedi. Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Meydanı çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar demir bariyerlerle kapatıldı. Beşiktaş, Maltepe ve Beyoğlu'nda kişi gözaltına alındı.

20:40 - Taksim meydanı araç trafiğine açıldı

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı saat 20.40 itibariyle araç ve yaya geçişine açıldı.

1 Mayıs nedeniyle araç ve yaya geçişine kapatılan Taksim Meydanı'nda saat 20.40 itibariyle tedbirler sona erdi. Taksim Meydanı, vatandaşlara açılmaya başlandı. Polisin güvenlik önlemleri devam ederken, bariyerler işçiler tarafından kaldırılıyor.

18.05- Maltepe Sahilyolu trafiğe açıldı

Katılımcılar alandan ayrılmasının ardından Maltepe Sahilyolu trafiğe açıldı.

17.20- İstanbul'da 84 gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta 84 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 60'ının Beşiktaş, 16'sının Beyoğlu, 6'sının Maltepe ve 2 kişinin de Şişli'de gözaltına alındığı öğrenildi.

Taksim Meydanı ve çevresinde önlem alan polis, şüpheli bulduğu bir kadını durdurarak, kimlik kontrolü yapmak istedi. DHA'nın haberine göre bunun üzerine sakladığı pankartı çıkararak, slogan atmaya çalışan kadın, polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı.

14.27 - Maltepe'de gerginlik: 6 gözaltı

DHA'nın aktardığına göre, Maltepe Miting Alanı girişindeki arama noktasında gerginlik çıktı. İddiaya göre LGBTİ üyesi bir kişi, kendisini erkek polise aratmak istemedi.

​Grup ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

13.55 - Sarı-Kırmızı-Yeşil flama indirildi

Maltepe meydanında polis, sarı-kırmızı-yeşil renkli pankart ve flamalara izin vermedi.

13.50 - Maltepe'de 1 Mayıs kutlaması başladı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda başladı.

TIKLAYIN: Taksim'e yürüyüşe polis engeli

12.55 CHP'den 5 kilometrelik kortej

CHP'liler İstanbul İl Başkanlığı'nın öncülüğünde Kartal Atalar Sahilinde bir araya geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Ali Şeker, Gamze Akkuş İlgezdi, Sezgin Tanrıkulu, eski milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, ilçe belediye başkanları, parti meclisi ve gençlik kolları üyelerinin de arasında bulunduğu kalabalık grup, ‘Yaşasın 1 Mayıs pankartı eşliğinde' saat 10.30 sıralarında yürüşüye geçti.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen grup, sık sık ‘Yaşasın 1 Mayıs direnişimiz','Ya hep beraber ya hiç birimiz', ‘Direne direne kazanacağız' şeklinde sloganlar attı. Türk bayrağı ve parti flamaları taşıyan partililere bazı vatandaşlar yol kenarından alkışlarla eşlik etti.

​Yaklaşık 5 kilometre yürüyen CHP korteji saat 11.40 sıralarında Maltepe Miting alanına geldi. Grubun alana yaklaştığı sırada bazı partililer meşaleleri yakınca etrafı dumanlar kapladı. CHP'liler daha sonra arama noktasında üst aramaları yapıldıktan sonra alana alındı.

Beyoğlu'nda ise Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 2 kişiye gözaltı işlemi uygulandı. Gözaltına alınanlar otobüslerle emniyete götürüldü.

12.10 - Sopalı pankartlara izin yok

İstanbul'da Maltepe miting alanına ulaşmak için toplanma alanlarına gelen vatandaşlar, polis tarafından oluşturulan kontrol noktalarından geçirilerek içeri alındı.

​Kontrol alanlarında polis ekiplerince, bazı pankartlarda kullanılan sopalar söküldü ve toplanma alanının dışına çıkarıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, helikopterle de denetim yapılıyor.

11.35 - Taksim'de sokaklar boşaldı esnaf voleybol oynadı

1 kutlamalarının adresi Maltepe olurken, güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim'de esnaf işçi bayramını eğlenerek kutladı.

Yıl boyunca yoğun olarak çalışan Taksim esnafı, sivil araçların girişine izin verilmemesi ve müşteri yokluğunu fırsata çevirerek kendi aralarında voleybol oynadı.

11.30 - DİSK'e bağlı iki sendika Saraçhane'de

Taksim'e gitmeleri engellenen DİSK'e bağlı Nakliyat-İş ve Birleşik Metal-İş, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda toplandı.

TIKLAYIN: Taksim'e yürümek isteyen işçilere polis engeli

​11.22 Hak-Sen üyeleri çıplak ayakla Taksim Meydanı'na yürüdü

Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde bir araya gelen HAK-SEN üyesi bir grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıplak ayakla yürüdü.

TIKLAYIN: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim kapalı

Anıta çelenk bırakan sendika üyeleri adına açıklama yapan HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, kamu çalışanlarının hak kayıplarını dile getirmek maksadıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldiklerini söyledi.

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) üyesi bir grup, kamu çalışanlarının hak kayıplarına dikkati çekmek amacıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldi.

Çivi, 1977'de emek için hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Onların faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz" dedi.

11.10 - 4 kademeli güvenlik önlemi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'ndaki kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 4 kademeden oluşan güvenlik tedbiri uyguluyor.

​Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 8 bini Maltepe, 6500'ü Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta olmak üzere kent genelinde 26.174 polis görev yapıyor. Kentte, 4 polis helikopteri çalışmalara havadan destek verirken, çeşitli noktalara 85 TOMA ve 67 zırhlı araç konuşlandırıldı.

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda yapılacak kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 4 kademeden oluşan güvenlik tedbiri alındı. Polis ekipleri, sendika üyelerinin ve katılımcıların ilk toplama noktalarında, katılımcıların yoğun olarak kullanacağı metro ve toplu taşıma duraklarında, grupların miting alanına yürüyecekleri güzergahlarda ve miting alanında geniş güvenlik tedbirleri uyguluyor.

​​Kutlama yapılacak bölgelerde dedektörlü polisler ile bomba inceleme ve imha uzmanları detaylı çalışma yürütürken, bu ekiplere özel eğitimli köpeklerin yanı sıra polis helikopterleri, TOMA'lar ve zırhlı araçlarla destek veriliyor.

10.40 Maltepe'ye girişler başladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler başladı. İlk olarak bir kısım HDP'li polisin arama noktasından geçerek alana giriş yaptı.

Daha sonra miting için alana gelen vatandaşlar polisler tarafından aranarak alana alındı. Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken polis helikopteri de alan üzerinde uçarak denetim yaptı.

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek miting için yürüyüşler, Turgut Özal Sahil Bulvarı Kartal-Cevizli tarafından, Feyzullah Caddesi'nden ve Turgut Özal Sahil Bulvarı İdealtepe tarafını içeren üç koldan saat 12.00'de başlayacak.

Kutlama programının ise grupların alana girişinin tamamlanmasının ardından saat 13.00'te başlaması planlanıyor.

10.00 HKP üyeleri gözaltına alındı

Beşiktaş'tan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e çıkmak isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup gözaltına alındı.

Beşiktaş Meydanı yakınında toplanan ve ellerinde HKP flamaları taşıyan HKP üyesi bir grup, 'Taksim'de 1 Mayıs engellenemez' şeklinde slogan attı. Çevik Kuvvet ekipleri, eyleme izin verilmediğini anons ederek, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Slogan atılmaya devam edilmesi üzerine bazı katılımcılar gözaltına alındı.

​09.50 Hak-İş'ten Atatürk Anıtı'na çelenk

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "Hak-İş burada 1 Mayıs kutluyor", "Yaşasın özgürlük mücadelemiz", "Hak-İş nerede özgürlük orada", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

Katılımcılar, 41 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.