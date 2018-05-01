Taksim'e yürümek isteyen işçilere polis engeli

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelen Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş üyesi yüzlerce işçi, Taksim'e çıkmak için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan işçiler, burada polis engeliyle karşılaştı.

Polisler, işçilere belediye binasının karşısında bulunan parkta kutlama yapmalarına izin verebileceklerini söyledi. İşçilerin ilk cevabı "Taksim'e yürüyeceğiz" olurken; bir süre polis ile tartışan kitle Saraçhane Parkı'nda açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından bir grup sendika üyeleri arabaya binerek polis eşliğinde Taksim'e doğru yola çıktı. Gümüşsuyu'nda arabaları durdurulan sendika üyeleri buradan yürüyerek Taksim Meydanı'na girdi. Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan sendika üyeleri daha sonra Cumhuriyet Anıtı'nın önüne çelenk bırakarak açıklama yaptı.

"Kimseye yasak getirmedik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "1 Mayıs öncesi kimseye yasak getirmedik, herkes istediği şekilde kutlayacak" ifadesinin üzerinden 24 saat geçmeden, Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla kapatılmıştı.

11.25 - Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosanoğlu alanda yaptığı konuşmada, "1977'de mermilerinin karşılarına çıkamayanlar bugün Maltepe'de eylem düzenliyor" diyerek, Maltepe'de miting düzenleyenlere tepki gösterdi. Küçükosanoğlu "DİSK'in geleceğini bizler belirleyeceğiz. Yok öyle dava. Bu ülkenin işçileri sahipsiz değildir" diye konuştu.

11.20 - Birleşik Metal İş: Makul bir sayıyla da olsa bugün Taksim'e çıkacağız.

11.00 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurucusu ve ilk genel başkanı Kemal Türkler'in kızları da işçilerle birlikte eyleme katılıyor. İşçiler, ölen tüm işçiler için saygı duruşunda bulundu.

10.45 - Polisin engeliyle karşı karşıya kalan işçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası karşısındaki alanda bayramlarını kutlamak için ara verdi.

10.31- Polis, Unkapanı yönünden Taksim'e gitmek isteyen işçileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde durdurdu. "Belediyenin karşısındaki 50. Yıl Parkı'nda kutlamanızı yapın" diyen polise karşı işlçiler, "Yürüyeceğiz" yanıtı verdi.

10.20 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önüne kadar gelen işçiler, "Taksim işçiye yasaklanamaz", "1 Mayıs'ta 1 Mayıs meydanındayız", "Faşizme karşı omuz omuza", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları atarak yürüyüşe devam ediyor.

9.58 - Kortej Taksim'e doğru harekete geçti.

9.30 - İşçiler Nakliyat-İş Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı.

Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş ortak bir açıklama yayımlayarak "1 Mayıs'ta Taksim'deyiz" demişti.

1 Mayıs’ta Taksim’de olacaklarını duyurdukları basın metninde, “DİSK’in adına, tarihine, mücadele geleneğine, ilkelerine ve 1 Mayıs alanına sahip çıkıyoruz. 1 Mayıs’ta, 1 Mayıs alanı Taksim’deyiz” denilmişti.

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun kendileriyle dayanışma içerisinde olduğunu belirten iki sendika; 1 Mayıs günü Nakliyat-İş Genel Merkezi önünde toplanarak Taksim’e yürüyeceklerini duyurmuştu.