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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim kapalı

Sendika temsilcileri Taksim Anıtı'na çelenk bırakırken İstanbul'da kutlamaların adresi Maltepe olacak

01 Mayıs 2018 11:23

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs dolayısıyla  Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı, çevik kuvvet ekipleri de bölgeye gitii. Taksim Meydanı havadan görüntülendi. Meydan boş kalırken meydana çıkan yollar da trafiğe kapalı.

Sendika temsilcileri Taksim Anıtı'na çelenk bırakırken İstanbul'da kutlamaların adresi Maltepe olacak.

Saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün açıklanmıştı.

TIKLAYIN - 1 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?

Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı. Ekipler, meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koydu. Çevik kuvvet ekipleri de bölgeye gitti.  Ayrıca, kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yollar barikatlar ve çekici araçlarla kapatıldı. 

Meydana kimse alınmıyor

DHA’nın aktardığına göre; etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmadı. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapıldı. 

Trafiğe kapalı yollar nedeniyle turistler de valizleriyle yürümek zorunda kaldı. 

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1 mayıshabertaksimtrafiğe kapalı yollar

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