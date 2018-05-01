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Saadet Partisi'nden 1 Mayıs için ‘anarşist' pankart

“İşçiyi yaşat ki devlet yaşasın!”

01 Mayıs 2018 16:46

Zonguldak’taki 1 Mayıs kutlamalarına katılan Saadet Partisi, “İşçiyi yaşat ki devlet yaşasın” pankartı taşıdı. Pankarttaki ‘A’ harflerinin yerine anarşizmin sembolü kullanıldı.

Zonguldak'taki 1 Mayıs kutlamaları Çaycuma’da başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki  kutlamalara, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, siyasi parti temsilcileri, sendika ve dernek temsilcileri, kağıt fabrikası çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Eğitim Sen Çaycuma Şube Başkanı Gökhan Taner Günsan ve Selüloz İş Çaycuma Şube Başkanı Hakan Cura, 1 Mayıs konuşmalarını gerçekleştirirken; programa katılanlara da karanfil dağıtıldı. Ardından emekçiler davul zurna eşliğinde halaylar çekerek bayramlarını kutladı. Atatürk heykeli önüne kadar yürüyen katılımcılar ardından kutlamalar için Zonguldak kent merkezine hareket etti.

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