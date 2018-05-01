Petrol İş'ten Türk İş'e 1 Mayıs sitemi

Ankara Petrol İş Türk İş'e Ankara'daki eyleme katılmadığı için sitem etti. Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül "Ankara'da 40 sendikayla 1 Mayıs kutlanabilirdi" dedi.

Petrol-İş Ankara Şubesi, 1 Mayıs’ta sendika binası önünde yaptığı basın açıklamasında Türk İş’in Ankara 1 Mayıs’ından çekilmesine tepki gösterdi. Basın açıklamasını yapan Petrol-İş Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül, Türk İş’in Ankara 1 Mayıs’ından çekilmesine tepki gösterdi. Gül, “Türk İş en büyük konfederasyon. Konfederasyon elbette başkanlar kurulunda Hatay’da yapabilir 1 Mayıs kutlamasını ama biz Ankara’da, Türk İş’e bağlı 40 sendika ile birlikte çok rahat 1 Mayıs yapabilirdik” dedi. İşçi sınıfının alanlarda hakkını araması gerektiğini söyleyen Gül, salon sendikacılığının işçilerin sorunlarını çözmeyeceğini ifade etti. Gül, açıklama sonrasında isteyen işçilere Ankara’da KESK, DİSK, TTB ve TMMOB tarafından düzenlenen 1 Mayıs’a katılma çağrısında bulundu.

Evrensel’de yer alan habere göre, hükümetin erken seçim vaatlerine de değinen Gül, “Haberlerde gördük, emekliye bin lira, peki bize ne var? Çalışma hayatında işçi sınıfına ne var? Her gün, acaba 24 Haziran’dan sonra kıdem tazminatımız gider mi, esnek çalışma hayatımıza girer mi?, iş güvencemiz olur mu? diye düşünüyoruz. Keşke konfederasyonumuz Türk İş, tam da seçim arefesindeyiz, alanlarda olup bunları haykırabilseydi” dedi. Gül, emekçilerin tercihlerini demokrasiden ve emek yanlısı yaklaşımlardan yana kullanması gerektiğini vurguladı.

Gül, ülkenin son derece kritik günlerden geçtiğini, ancak FETÖ ile mücadele için ilan edilen OHAL’in terörden çok emekçilere karşı kullanıldığını dile getirdi. OHAL koşullarında demokrasiden uzaklaşıldığını ve emeğin sorunların giderek arttığını belirten Gül, önümüzdeki süreçte OHAL’in devam etmesi durumunda başta kıdem tazminatı olmak üzere emeğe yönelik saldırıların yeniden gündeme geleceğini söyledi. Gül, 1 Mayıs’a giderken öncelikli taleplerinin OHAL’in kaldırılması olduğunu ifade ederek demokrasinin acilen yeniden tesis edilmesi ve emekçilere yönelik hak gasplarının son bulması gerektiğinin altını çizdi. Grev, örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını sınırsız kullanmak istediklerini söyleyen Gül, onurlu ve insana yaraşır bir yaşam ve çalışma hayatı için mücadele edeceklerini vurguladı.