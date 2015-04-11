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TSK: 3 asker hafif yaralandı, biri ameliyatta, 5 terörist öldürüldü

Genelkurmay'dan Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki çatışmayla ilgili açıklama

11 Nisan 2015 23:26

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde askerler ile PKK’lılar arasındaki çıkan çatışmalarla ilgili açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı 3 askerin hafif olarak yaralandığını, bir askerin de ameliyatta olduğunu bildirdi. Açıklamada ayrıca “Diğer taraftan silahlı çatışmada beş teröristin öldürüldüğü, bir teröristin yaralı olarak ele geçirildiği bilgisi alınmıştır” denildi. Öte yandan, Genelkurmay Basın Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun sona erdiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan çatışmayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Ağrı ili Diyadin ilçesi Yukarıtütek köyü bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerle gün boyu devam eden silahlı çatışmada yaralanan dört personelimiz Ağrı Devlet Hastanesine tahliye edilmiş olup, üç personelimizin yaralarının hafif olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bir personelimizin ise ameliyata alındığı hastane yetkililerinden öğrenilmiştir. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Diğer taraftan silahlı çatışmada beş teröristin öldürüldüğü, bir teröristin yaralı olarak ele geçirildiği bilgisi alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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