Trump'ın danışmanının şirketiyle çalışan Türk işadamı: ABD'de kalıcı bir lobi düzeni kurmamız gerekiyor

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesini destekleyen emekli korgeneral Michael Flynn oldu. Flynn’in kurduğu lobicilik firmasıyla çalıştığı belirtilen Inova BV'nin sahibi TAİK Başkanı Ekim Kamel Alptekin, hükümetin politikalarıyla bir ilgisi olduğunu reddederken, işadamının temmuz ayında verdiği bir söyleşi lobiciliğe dair görüşlerini ortaya koyuyor.

ABD savunma istihbaratı örgütü DIA’in eski başkanı olan Michael Flynn’in Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanması, hem ABD’de hem de Türkiye’de büyük ilgiyle karşılandı.

‘Lobicilik faaliyetleri yapan kişileri’ Beyaz Saray’a sokmayacağını açıklayan Trump’ın, DIA’den ayrılmasının ardından Flynn Intel Group isimli şirketi kuran emekli korgenerali yakın çalışma ekibine seçmesi ABD medyasında tepki çekerken, Türkiye ise Flynn’in başkanlık seçimlerinin yapıldığı gün The Hill’de yayınlanan yazısında 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu belirtilen Fethullah Gülen’in iadesine dair kaleme aldığı görüşlerine odaklandı. ABD’nin, ’Türkiye’nin Usama bin Ladin’i’ olarak da nitelendirilen Gülen’e ‘güvenli bir cennet’ sağlamaması gerektiğini savunan Flynn’in kurduğu şirketin, hükümetle yakın ilişkileri bulunan Türk işadamı Ekim Alptekin’le olan bağının ortaya çıkması tartışmalara sebep oldu.

Flynn Intel Group: Geçiş süreciyle ilgili bilgi verdik

The Caller’dan Chuck Rose, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Başkanı Alptekin’in sahibi olduğu Inovo BV isimli Hollanda merkezli şirketin Trump’ın danışmanın kurduğu Flynn Intel Group’la bağlantısı olduğunu dile getiren ilk kişi oldu. Rose’un iddialarını Politico’daki yazısında detaylandıran Isaac Arnsdorf’a konuşan Flynn Intel Group’un genel danışmanı ve Inova BV’nin şirketle temas noktası Robert Kelly de işbirliğini kabul ederek, Alptekin’e ‘mevcut durum ve Barack Obama ile Donald Trump arasındaki geçiş süreci’ konusunda raporlar sunduklarını belirtti. Flynn Intel Group’un Türkiye hükümetiyle ticari bağları olduğunu reddeden Kelley, “Korgeneral Flynn’in dış ilişkiler ve ulusal güvenlik konusunda yaptığı açıklamalar kendi kişisel görüşlerini yansıtıyor” dedi.

‘Türk hükümetinin politikalarıyla kesinlikle bir bağım yok’

Utrecht Üniversitesi’nde ekonomi ve hukuk eğitimi almasının ardından ABD’ye giderek 2003 yılına kadar Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde (HFAC) görev yapan Alptekin ise Politico’ya yaptığı ilk açıklamada, “Transatlantik ilişkilerin geleceği konusunda kaygılıyım. Türk hükümetinin politikalarıyla kesinlikle herhangi bir bağım yok” ifadelerini kullandı. Flynn’in Gülen’in iadesiyle ilgili görüşlerine katıldığını ancak makalenin kendisi için kaleme alınmadığını kaydeden Alptekin, şöyle devam etti:

“Eğer yayınlanması konusunda fikrimi sorsaydı, birçok sebepten karşı çıkardım. Ancak açık konuşmak Korgeneral Flynn’in ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili fikrini açıklamadan önce kimseye danıştığını sanmıyorum.”

‘Flynn’le doğrudan çalışmadım’

The Intercept’e yaptığı açıklamada ise ‘3 ay önce’ tuttuğu şirketin seçilmiş başkan Trump’la bağını bildiğini ancak bu durumun kararında herhangi bir etkisi olmadığını savunan TAİK Başkanı, “Flynn’le doğrudan çalışmadım. Onunla seçim günü yazdığı makaleyi hiç doğrudan tartışmadım ve altına imzamı atmadım” dedi. Flynn’le birkaç kez bir araya geldiğini belirten Alptekin, Gülen’i Ayetullah Humeyni’ye benzettiğini ifade ettiği danışmanın kendisiyle bir sözleşmesi olmadığını söyledi.

‘ABD’de lobi yaparken gerçekleri aşağıdan yukarıya anlatmamız lazım’

ABD’deki başkanlık seçimleri süresince Trump’ı destekleyen ve Cumhuriyetçi işadamının zafer kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, Obama yönetiminin Gülen’in iadesi konusunda ‘gereken hassasiyeti’ göstermediğini savunarak, “Yeni bir dönem başlıyor, Trump’ın danışmanları bu konuda daha hassaslar” diyen Alptekin, temmuz ayında Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi Research Turkey’e verdiği söyleşide de lobicilik faaliyetlerinin önemine dikkat çekmişti.

“Amerikan sistemi yukardan aşağı bir sistem değil. O nedenle lobi yaparken hem uzman akademisyenler ve düşünce kuruluşları hem de devlet bürokrasisi içindeki uzmanlarla iletişime geçip gerçekleri aşağıdan yukarı anlatmamız lazım” diyen Alptekin, Türkiye’nin lobicilik faaliyetleri konusunda kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirtmişti.

‘Türkiye’nin eksikliği, tepkilerini sözlü olarak vermesi’

Kongre’ye bağış yapmanın ABD politik sisteminde lobicilik faaliyetlerinin temelini oluşturduğunu ifade eden işadamı, Türkiye’nin bu konudaki bütçesini artırması gerektiğini savunmuştu. Alptekin, Türkiye’nin ABD’de nasıl bir lobicilik yapması gerektiğine dair soruya da şu cevabı vermişti:

“Türkiye’nin öncelikli eksikliği tepkilerini daha çok sözlü olarak vermesi, belki haklı olduğu konularda hakkının da yendiği düşüncesi ve kızgınlığı ile belli bir strateji geliştirmeden münferit tepkiler vermesidir. İç politikada, siyasi ortamlarda, televizyonda, gazetelerde haklı olduğumuzu anlatmakla iş bitmiyor. Haklı çıkmak üzere oyun planı çizip o oyun planını her türlü taktiksel adımıyla birlikte uygulamamız lazım. Örneğin şikâyet ettiğimiz konuları sadece üst düzey heyetlerde gündeme getiriyoruz. Bu şekilde istediğimizi elde edemeyiz. Öyle bir ülke değil Amerika. Orada kalıcı bir lobi düzenini her düzeyde kurmamız gerekiyor. O zamanda başarılı olabileceğimizi düşünüyorum.”

Lobiciliğin önemine dikkat çeken TAİK Başkanı, CNN’e yaptığı son açıklamada, “Ne Inova ne de diğer şirketlerimin Türk hükümetiyle herhangi bir bağı yok. Flynn Intel Group’la yaptığımız anlaşma, Türk hükümetinin konumunun temsil edilmesini kapsamıyor” dese de, Demokrat Partili Kongre üyesi Elijah Cummings, iddialarla ilgili olarak müstakbel ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e bir mektup yazarak emekli korgeneralin durumunun ‘çıkar çatışması’ yarattığını belirtti. Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“Seçilmiş başkan, kampanyasında ‘yabancı ülkeler adına lobi yapanları Beyaz Saray'a asla sokmayacağını’ söylemişti, ancak ulusal güvenlik tanışmanı Korgeneral Micheal Flynn’in şirketinin Türkiye Cumhurbaşkanı’nın yakın bir müttefiğinden para aldığı ortaya çıktı. Bu çıkar çatışmalarına rağmen Korgeneral Flynn’in istihbarat bilgilendirme toplantılarına nasıl katıldığı bilinmiyor.”

-----

Kaynaklar:

http://thehill.com/blogs/pundi ts-blog/foreign-policy/305021- our-ally-turkey-is-in-crisis- and-needs-our-support

http://www.politico.com/story/ 2016/11/donald-trump-turkey-lo bbying-231354

http://dailycaller.com/2016/11 /11/trumps-top-military-advise r-is-lobbying-for-obscure- company-with-ties-to-turkish- government/#ixzz4PjgZ9xEz

http://www.iha.com.tr/haber-tu rkiye-abd-is-konseyinin-donald -trump-coskusu-600027/

http://edition.cnn.com/2016/11 /18/politics/michael-flynn-don ald-trump-national-security- advisor/

https://theintercept.com/2016/ 11/17/turkish-client-paid-trum p-adviser-michael-flynns-compa ny-tens-of-thousands-of-dollar s-for-lobbying/

Research Turkey (Temmuz, 2016), “Ekim Alptekin Röportajı (Bölüm 1): “Türk-Amerikan İlişkilerinin Siyasi Dinamikleri ve Türkiye’nin İç ve Dış Politikasındaki Kritik Gelişmeler”, Cilt V, Sayı 7, s.21 – 41, Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi (Research Turkey), Londra: Research Turkey