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Dünya

"Trump CIA Direktörü adayını açıkladı"

Pompeo, Cumhuriyetçilerin aday adaylarından olan Marco Rubio'yu destekliyordu

18 Kasım 2016 19:37

289 delegeye ulaşarak ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın CIA Direktörü olarak Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Mike Pompeo'yu aday gösterdiği iddia edildi.

The Washington Post'un Trump'ın geçiş ekibi yetkilisine dayandırdığı açıklamaya göre; Pompeo da Trump'ın CIA Direktörlüğü için önerdiği adaylık teklifini kabul etti.

3 dönemdir Kansas eyaletinin Kongre üyeliğini yapan Pompeo, ABD Kara Harp Okulu ve Harvard Hukuk mezunu. Pompeo ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin aday adaylarından olan Marco Rubio'yu destekliyordu.


 

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