Trump'ın CIA başkanı adayının '15 Temmuz' tweeti: Erdoğan'ın hükümeti, İslamcı totaliter bir diktatörlük!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Amerikan istihbarat teşkilatı CIA’in başına getireceği ismin, Türkiye'deki darbe girişiminin ardından çok konuşulacak bir tweet attığı ortaya çıktı. Trump'ın CIA Direktörlüğü teklifini kabul eden Temsilciler Meclisi üyesi Mike Pompeo, darbe girişimi başarısız olduktan sonra "İran da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti kadar demokratik... Her ikisi de İslamcı totaliter bir diktatörlük" tweetini atmış.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Trump'ın CIA Direktörlüğü teklifini kabul eden Temsilciler Meclisi üyesi Mike Pompeo, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılmasından sonra tweet atarak Türk halkını ve hükümetini öven İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e şu cevabı vermiş:

"İran da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti kadar demokratik... Her ikisi de İslamcı totaliter bir diktatörlük."

Pompeo'nun bu tweet'i atarken, mesajına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabını da eklediği görülüyor.

Eski bir ordu mensubu olan ve Cumhuriyetçi Parti'den üç dönem Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde görev yapan Pompeo, Libya'nın Bingazi kentindeki ABD Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sırasında aldığı görevle Demokrat Parti'nin adayı Clinton'a yönelik sert eleştirilerinden sonra partisinde yükselmişti.

Kendi adına hazırlanan internet sitesine göre, West Point'teki Harp Okulu'nu birincilikle bitiren 52 yaşındaki Pompeo, süvari subayı olarak göreve başladı. Daha sonra ordudan ayrılan Pompeo, Harvard Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve "ekipman imalatı, dağıtım ve hizmet şirketi" kurdu.

"Gülen iade edilmeli" diyen Flynn, ulusal güvenlik danışmanı oldu

Pompeo'yu CIA direktörlüğüne aday gösteren Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı pozisyonu için ise 57 yaşındaki emekli Korgeneral Mike Flynn'e teklif götürmüştü.

Trump'ın teklifini kabul eden Flynn, kısa süre önce Fethullah Gülen’in ABD’de ikamet etmesini sert şekilde eleştiren bir yazı kaleme almıştı.