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Trump uzlaştı; 25 milyon dolar ödeyecek

Uzlaşma kararı, New York Başsavcısı Eric Schneiderman tarafından kamuoyuna açıklandı

19 Kasım 2016 20:49

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, emlak sektöründe eğitim programları sunan Trump Üniversitesi'nin eski öğrencilerinin kendilerine vadedilen eğitimi almadıkları gerekçesiyle açtıkları davalarda uzlaşmaya gitti. Davacılara 25 milyon dolar ödemeyi kabul eden Trump, daha nce toplu davalarda uzlaşmaya gitmeyeceğini söylemişti.

Resmi olarak üniversite statüsü olmayan, emlak alanında eğitim programları sunan Trump Üniversitesi, 2005-2010 yılları arasında faaliyet göstermişti. Uzlaşma kararı, New York Başsavcısı Eric Schneiderman tarafından kamuoyuna açıklandı.

Eski öğrenciler, kendilerine emlak sektörüyle ilgili 'gizli bilgiler' edinmeleri vaadi üzerine üniversiteye kayıt yaptırıp 35 milyon dolar ödemede bulunduklarını ancak kendilerine vadedilen eğitimin verilmediğini belirterek dava açmışlardı.

Bu nedenle Trump aleyhinde üç ayrı dava açılmıştı.

Schneiderman Trump'ın ödeme kararının mağdurlar için 'çok büyük bir zafer' olduğunu söyledi.

Trump'ın avukatı Daniel Petrocelli ise müvekkilinin sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

Petrocelli, 'Trump'ın kişisel çıkarlarından feragat etmek ve bunları geride bırakıp ileri doğru yol almak istediğini' söyledi.

Washington'da bulunan BBC muhabiri Laura Bicker, davanın Trump'a önemli bir maliyete neden olsa da, 45'inci Dönem ABD Başkanı'nı olası bir yüz kızartıcı yargılanmadan kurtardığını belirtiyor.

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