Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs bölünmemiş şekilde İsrail'in başkenti olarak kalacak

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması öngörülüyor. Planın açıklanmasının ardından tepkiler yükselirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak" dedi.

Planı "Bu vizyon geçmiştekilerden çok farklı" diyerek duyuran Trump, damadı Jared Kushner'in yönetiminde hazırlanan yeni planını "Geçmiştekiler çok ayrıntılı önerilerdi, ve çok ayrıntılı olduğu için de başarılması zor önerilerdi. Kesin ve taktik çözümlere ihtiyacımız var" sözleriyle savundu.

Plan öncesinde her iki tarafla bir araya geldiğini belirten ABD Başkanı şunları söyledi:

"İki taraf arasındaki barışı ortaya koymak dünyanın en zorlu görevlerinden biri olacaktır. Geçmişte birçok ABD Başkanı bunu denedi ancak başarısız oldu.

Çok zorlu bir süreç oldu. Başbakan Netanyahu'ya barış vizyonumu ilettim. 80 sayfalık planımız en detaylı teklif olarak tarihe geçmiştir.

Gerçekçi iki devletli bir çözümden bahsediyorum. Gerçekçi bir iki devletli çözüm ile Filistin'in devlet olmasının İsrail'e olan tehlikeyi azaltacaktır. İsrail'de herkes barış istiyor, herkesin desteğini aldık, onlar barış istiyor.

"Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak"

İsrail'le ortak komite kurup net haritayı ortaya koyacağız. Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek.

Bu anlaşmanın Filistinliler için de iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Görecekleri en büyük fırsattır. Filistin terörü reddederse devlet olarak tanınacak.

Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti olacak.

Yeni Filistin devletine çok büyük yatırım yapılacak. Birçok sayıda ülke bunu istiyor. 1 milyondan fazla iş olanağı sağlanacak. Filistinlilere refah ve mutluluk getirecek. Herkesin Mescid'i Aksa'yı ziyaret edebilmesini sağlayacağız."

Trump'tan Umman Bahreyn ve BAE'ye teşekkür

Trump, Gazze'de yönetimde bulunan Hamas'a da değinirken, "Hamas'ın, İslami Cihat Örgütleri'nin barışa karşı atacakları adımları yasaklayacak kanunlar olacak. Terörün hiçbir şekilde destek almasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Trump, Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne "barış çabalarını destekledikleri için" teşekkür etti.

Filistin'den tepki: Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın 'sözde' barış planını reddettiklerini açıklarken, Hamas, "Kudüs'e dair söz konusu planların 'agresif' ve 'safsata' olduğunu" belirtti.