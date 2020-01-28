Filistin'den 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki: Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak

Abbas, konuya ilişkin ilk açıklamasında Trump'ın açıkladığı planı reddettiklerini duyururken, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil. Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak. Kudüs satılık değildir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump 'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması'na Filistin tarafından tepki geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas , Trump'ın 'sözde' barış planını reddettiklerini açıklarken, Hamas, "Kudüs'e dair söz konusu planların 'agresif' ve 'safsata' olduğunu" belirtti.

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, "Trump'ın açıklaması agresif bir açıklama ve büyük bir öfke yaratacak. Trump'ın Kudüs'e dair açıklamaları safsatadan ibaret ve Kudüs her zaman Filistinlilerin olacak. Filistinliler bu anlaşmaya karşı çıkacak ve Kudüs her zaman Filistinlilere ait olarak kalacak" dedi.

TIKLAYIN - Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs bölünmemiş şekilde İsrail'in başkenti olarak kalacak

Lübnan Hizbullahı ise Trump'ın açıkladığı planı 'Yüzyılın utancı' olarak nitelerken, barış planının birçok Arap devletinin 'suç ortaklığı ve ihaneti' olmadan gerçekleşmeyeceği kaydedildi.