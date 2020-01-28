İsrail, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylayacak

İsrail kabinesi, Orta Doğu'da barış planı olarak açıklanan 'Yüzyılın Anlaşması'nın duyurulmasının ardından pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" oylayacak.

İsrail ordusundan asker takviyesi

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün duyurduğu Orta Doğu barış planı öncesinde, Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ne asker takviyesi yapılacağını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Ürdün Vadisi'ndeki birliklere piyade asker takviyesi yapılması kararlaştırıldı" denilmişti.

Açıklamada, bölgeye gönderilecek ek asker sayısı ve zamanına ilişkin ise detay verilmedi.

Netanyahu'nun 'ilhak' vaadi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimler öncesi Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni ülkesine "ilhak" edeceği vaadinde bulunmuştu.

Netanyahu, 2 Mart'ta tekrarlanacak erken seçim için hazırladığı kampanyasında da söz konusu "ilhak" vaadini yinelemişti.