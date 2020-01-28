Türkiye'den 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu barış planı olarak duyurduğu 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki gösterirken, yapılan açıklamada "ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur" denildi.

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Dışişleri'nin açıklaması şöyle:

"ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz.

Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz.

Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu'ya barış gelemez."

TBMM Başkanı Şentop: Kudüs daima kırmızı çizgimizdir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı 'Plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir" dedi.