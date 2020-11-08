Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var; bu insanlar hırsız, bu seçim çalıntı

ABD'deki başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli. Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz, bu çalıntı bir seçimdi" dedi.

ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinin resmî olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazandığının ilan edilmesinden yaklaşık bir gün sonra, seçimi kaybeden Trump'tan yeni bir paylaşım geldi.

Trump paylaşımında hile yapıldığına dair pek çok beyan olduğunu savunurken, iddiaların incelenmesi gerektiğini söyledi.

Biden'ı ve ekibini suçlayan Trump, "Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz" dediği paylaşımına şöyle devam etti:

"Bu çalıntı bir seçimdi. Britanya'daki en iyi anketçi bu sabah, bunun açıkça çalınmış bir seçim olduğunu, Biden'ın bu eyaletlerin bazılarında Obama'yı geride bıraktığını hayal etmenin imkansız olduğunu yazdı."

Trump, dün açıklanan sonuçları da kabul etmeyerek "Bu seçim daha bitmedi" dediği konuşmasında gelecek hafta çok sayıda dava açılacağını söylemişti.

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