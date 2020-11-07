Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı seçildi

T24 Dış Haberler

Joe Biden, görevdeki başkan Donald Trump'ı yenerek Amerika Birleşik Devleri'nin 46. Başkanı seçildi.

ABD seçimlerinde T24'ün projeksiyonlarını ve sonuçlarını aldığı Atlanta merkezli CNN, Demokrat başkan adayının 20 Seçmenler Kurulu oyu bulunan Pennsylvania'yı kazanarak Başkan olmak için yeterli sayıda delegeye ulaşacağını öngördü.

Bu sonuca göre Biden, 273 Seçmenler Kurulu delegesine ulaştı. Associated Press ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News de Biden'ın en az 284 Seçmenler Kurulu delegesiyle Başkan seçileceğini öngördü. Bu iki medya kuruluşu, Arizona'yı da Biden'ın kazanacağını öngörmüştü.

Pusulada Biden'ın iki numarası olarak yer alan Kamala Harris, yeni hükûmetin başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Harris, 77 yaşındaki Biden'ın 4 yıllık görev süresini dolduramaması durumunda Oval Ofis'i devralacak. Öte yandan Harris, ABD'nin ilk kadın ve ilk azınlık başkan yardımcısı olacak.

Joe Biden, Demokrat Parti'den başkan adayı olmadan önce iki dönem boyunca 44. Başkan Barack Obama'nın yardımcılığını yapmıştı. Biden, aynı zamanda Delaware eyaletinin en uzun süre görev yapan senatörü ünvanını taşıyor.

ABD medyasının yarışın sonuçlandığını duyurmasının ardından Twitter paylaşımında bulunan Biden, "Amerika, bu harika ülkeyi yönetmek için beni seçmenizden onur duydum. Önümüzde yapılacak zor işler olacak ama size şunun sözünü veriyorum: Ben, bana oy vermiş olun ya da olmayın, bütün Amerikalıların başkanı olacağım. Bana duyduğunuz inancı koruyacağım" yazdı.

Biden, tıpkı Trump'ın 2016'da yaptığı gibi belli bir partiye oy verme yatkınlığı olmayan eyaletlerde kazanarak rakibini yendi.

Öte yandan Trump, 1989-1993'ten bu yana tek dönem görev yapan ilk ABD Başkanı olacak.

Biden, 20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı için yemin edecek. Aynı tarihte Trump, Beyaz Saray'ı Biden'a teslim edecek.