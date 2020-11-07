Kamala Harris, ABD'nin ilk siyah kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçecek

T24 Dış Haberler

Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, ilk siyah ve ilk Hint kökenli başkan yardımcısı seçildi. Daha önce hiç bir azınlık mensubu kadın, ülkenin iki numarası olarak görev yapmamıştı.

ABD seçimlerinde T24'ün projeksiyonlarını ve sonuçlarını aldığı Atlanta merkezli CNN, Demokrat başkan adayının 20 Seçmenler Kurulu oyu bulunan Pennsylvania'yı kazanarak Başkan olmak için yeterli sayıda delegeye ulaşacağını öngördü.

Bu sonuca göre Biden- Harris ikilisi, 273 Seçmenler Kurulu delegesine ulaştı. Associated Press ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News de Biden'ın en az 284 Seçmenler Kurulu delegesiyle Başkan seçileceğini öngördü. Bu iki medya kuruluşu, Arizona'yı da Biden'ın kazanacağını öngörmüştü.

Harris, ABD medyasının yarışın sonuçlandığını duyurmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu seçim Joe Biden ve benden çok daha fazlasıyla ilgili. Amerika’nın ruhu ve bunun için mücadele etme isteğimizle ilgili. Önümüzde yapılacak çok iş var. Başlayalım" yazdı.

Harris, 77 yaşındaki Biden'ın 4 yıllık görev süresini dolduramaması durumunda Oval Ofis'i devralacak. Harris bu durumda ABD'nin ilk kadın ve Obama'dan sonra ikinci azınlık mensubu başkanı olacak.

Öte yandan ABD'nin ilk kez bir 'Second Husband'ı oldu. Doug Emhoff, eşini Twitter üzerinden "Seninle çok gurur duyuyorum" yazarak kutladı.

Eskiden California Başsavcılığı da yapan Harris, mevcut olarak Senato'da California senatörü olarak görev yapıyordu.

Biden ve Harris, 20 Ocak'ta görevi devralacak.