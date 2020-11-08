Trump kampanyası, Arizona'nın en kalabalık bölgesinde oy verme sürecine ilişkin dava açtı

Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın ABD'nin 46'ıncı Başkanı olacağının açıklanmasının ardından kritik eyaletlerden Arizona'da oy verme sürecine ilişkin yeni bir dava açtı.

The Hill'in aktardığına göre, Trump kampanyası Arizona'nın Maricopa bölgesinde seçim gününde kullanılan oylarla ilgili bir dava açtı. Trump ekibi, seçim merkezlerinde görevlilerin vatandaşları elektronik pusula makinelerine yönlendirdiğinde "birden fazla tıklamaları" durumunda oluşacak hataya karşı bilgi vermediği, hata yaşandığında da düzeltmek yerine "yeşil butona" basmalarını söyleyerek vatandaşın oyunun geçersiz sayılmasına neden olduğunu iddia etti.

Trump kampanyası, durumdan etkilenen seçmenlerin pusulalarının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Trump ekibinin kampanya açtığı Maricopa, Arizona'nın en yüksek nüfuslu bölgesi. Genellikle bu bölgede kazanan aday eyaletin 11 Seçmenler Kurulu oyunu alabiliyor.

Trump kampanyası seçimden bu yana pek çok eyalette dava açtı. Dün açıklanan sonuçları kabul etmeyen Trump, "Bu seçim daha bitmedi" dediği konuşmasında gelecek hafta çok sayıda dava açılacağını söyledi.