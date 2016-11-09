T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump, Erdoğan için ne demişti?

Trump Erdoğan'ı IŞİD'le mücadele konusuna daha fazla katkı sunmaya ikna edebileceğini söylemişti

09 Kasım 2016 13:36

ABD'de kritik eyaletlerin tümünde zaferini ilan eden Trump başkanlığını ilan etti. Trump'ın başkanlığı sonrası Türkiye ve Erdoğan'a ilişkin açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, 15 Temmuz sonrası New York Times'a konuşan Trump, Erdoğan'ın işleri tersine çevireceğine inandığını söylerken, darbe girişiminin "Erdoğan'ın tezgâhı" olduğu iddialarına karşı çıkmıştı.

Erdoğan'ın darbeyi siyasi muarızlarına karşı kullanıp kullanmadığı yönündeki bir soruya da cevap veren Trump, "Dünya, ABD'nin ne kadar kötü olduğunu görüyor ve biz sivil özgürlüklerden bahsetmeye başlıyoruz, iyi bir elçi olduğumuzu düşünmüyorum" demişti.

Trump ayrıca, Erdoğan'ı IŞİD'le mücadele konusuna daha fazla katkı sunmaya ikna edebileceğini savunmuştu.

Trump, Suriye'de Kürt güçlerinin desteklenmesi gerektiğini de söylerken "İdeali, onların hepsini bir araya getirmek olur. Ve bu bir olasılık olur. Ama ben Kürt güçlerin büyük bir hayranıyım. Aynı zamanda, Türkiye'yle potansiyel olarak çok başarılı bir ilişkimizin olabileceğini düşünüyorum. Ve ikisini bir şekilde bir araya toplamak gerçekten harika olacaktır" demişti.

ETİKETLER

Donald TrumpHilary ClintonBaşkanlık SeçimiABDABD başkanıerdoğan

İlgili Haberler

ABD'de sandıkların ilk açıldığı üç bölgede Trump önde

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump yarışı Demokratların adayı Hillary Clinton'ın kaşısında 32-25 önde götürüyor

Trump başkanlık yolunda; Meksika pesosunda büyük düşüş

Cumhuriyetçi aday Trump başkan seçilmesi halinde Meksika sınırına duvar örmeyi vadetmiş ve göçmen karşıtı bir politika izleyeceğini duyurmuştu

ORC anketine göre, halkın yüzde 65'i Trump'ın başkanlığını destekliyor, yüzde 83'ü AB üyeliğini önemsemiyor

Ankette "HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğuna katılıyor musunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 87'si 'katılıyorum' yanıtını verdi

Trump Towers'ta hazırlanan Posta sonuçları beklemedi; "Clinton başkan" manşetiyle çıktı

"Hillary Clinton, Amerika’nın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24