Trump, Erdoğan için ne demişti?

ABD'de kritik eyaletlerin tümünde zaferini ilan eden Trump başkanlığını ilan etti. Trump'ın başkanlığı sonrası Türkiye ve Erdoğan'a ilişkin açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, 15 Temmuz sonrası New York Times'a konuşan Trump, Erdoğan'ın işleri tersine çevireceğine inandığını söylerken, darbe girişiminin "Erdoğan'ın tezgâhı" olduğu iddialarına karşı çıkmıştı.

Erdoğan'ın darbeyi siyasi muarızlarına karşı kullanıp kullanmadığı yönündeki bir soruya da cevap veren Trump, "Dünya, ABD'nin ne kadar kötü olduğunu görüyor ve biz sivil özgürlüklerden bahsetmeye başlıyoruz, iyi bir elçi olduğumuzu düşünmüyorum" demişti.

Trump ayrıca, Erdoğan'ı IŞİD'le mücadele konusuna daha fazla katkı sunmaya ikna edebileceğini savunmuştu.

Trump, Suriye'de Kürt güçlerinin desteklenmesi gerektiğini de söylerken "İdeali, onların hepsini bir araya getirmek olur. Ve bu bir olasılık olur. Ama ben Kürt güçlerin büyük bir hayranıyım. Aynı zamanda, Türkiye'yle potansiyel olarak çok başarılı bir ilişkimizin olabileceğini düşünüyorum. Ve ikisini bir şekilde bir araya toplamak gerçekten harika olacaktır" demişti.