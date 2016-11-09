Trump Towers'ta hazırlanan Posta sonuçları beklemedi; "Clinton başkan" manşetiyle çıktı

Posta gazetesi, oy sayımının sabah saatlerinde sona erdiği ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın 288 delegeye ulaşarak başkan seçildiği ABD başkanlık seçimleriyle ilgili olarak hazırladığı haberde, "Başkanlık yarışı dün sonuçlandı. Zafer beklendiği gibi Clinton'ın oldu" ifadesine yer verdi.

"Clinton başkan" manşetiyle çıkan gazetenin haberinde "Hillary Clinton, Amerika’nın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. Aynı zamanda ilk eski başkan eşi olarak da tarihte yerini alacak. Clinton, başkan Obama’nın 8 yıldır Türkiye ve Ortadoğu’ya yönelik yürüttüğü politikayı aynen devam ettireceğini seçim öncesi açıklamıştı" dendi.

Posta'nın bugünkü birinci sayfasında (9 Kasım 2016) şu ifadeler yer aldı:

Anketler yanılmadı

Amerika'da Demokratların 69 yaşındaki adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin 70 yaşındaki adayı Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı dün sonuçlandı. Zafer beklendiği gibi Clinton'ın oldu. 241 milyon seçmenden 129 milyonu, diğer bir deyişle; yüzde 54'ü oy kullandı.

Obama'nın izinde

Hillary Clinton, Amerika’nın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. Aynı zamanda ilk eski başkan eşi olarak da tarihte yerini alacak. Clinton, başkan Obama’nın 8 yıldır Türkiye ve Ortadoğu’ya yönelik yürüttüğü politikayı aynen devam ettireceğini seçim öncesi açıklamıştı.

Başkanlık yarışını Trump kazandı

Demokrat aday Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında ABD tarihinin en çekişmeli başkanlık yarışını Cumhuriyetçiler kazandı.

Şu ana kadar Trump 276, Clinton 218 delegenin oyunu kazanmış durumda. Böylelikle Trump 270 delege sayısını geçerek başkanlığını garantilemiş oldu.

Amerikalılar, başkanlık seçimlerinin yanı sıra Kongre için de oy kullandı. ABD Kongresi'nin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi kanadının tamamı, 100 üyenin bulunduğu Senato'nun üçte biri ve bazı valilikler için de bugün halk tercih yaptı. ABD'nin ve dünyanın geleceğini etkileyecek bu seçimlerde birçok eyaleti hangi adayın kazandığı belli oldu. Cumhuriyetçi Parti, Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki üstünlüğünü korumayı garantiledi