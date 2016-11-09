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ORC anketine göre, halkın yüzde 65'i Trump'ın başkanlığını destekliyor, yüzde 83'ü AB üyeliğini önemsemiyor

Ankette "HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğuna katılıyor musunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 87'si 'katılıyorum' yanıtını verdi

09 Kasım 2016 12:50

ORC Araştırma Şirketi’nin tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlartına göre, katılımcıların yüzde 75'i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'güvendiğini' belirtti. ABD seçimleri ilgili olarak soruda ise yüzde 65'lik kesimin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı desteklediği sonucuna ulaşıldı. 

Star gazetesi tarafından haberleştirilen araştırma sonuçlarına göre, HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasının toplumun yüzde 82'si tarafından doğru bulunduğu ifade edildi. Ankette "HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğuna katılıyor musunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 87'si 'katılıyorum' yanıtını verdi. 

ORC Araştırma Şirketi’nin 6-7 Kasım’da 42 ilde 2 bin 160 kişiyle anket gerçekleştirdi. Araştırmada Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği de soruldu. Buna göre "Türkiye'nin AB üyeliğini önemsiyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 83,5'i 'önemsemiyorum' yanıtını verdi. Önemsediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 16.5’te kaldı. ORC anketine katılanların yüzde 90’ı, 'FETÖ' operasyonlarını destekliyor.

“Vatana ihanet ve terör suçu işleyen Türk vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkarılmalarını destekler misiniz” diye sorulanların yüzde 80.6’sı ‘Desteklerim’, yüzde 19.4’ü ise ‘Desteklemem’ dedi.

 

Trump’a destek

 

Araştırmada Türk halkına ABD Başkanlık seçiminde kimi destekledikleri de soruldu. Buna göre, halkın yüzde 65’i Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ın kazanmasını istediğini belirtirken yüzde 35’de Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’a destek çıktı.

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