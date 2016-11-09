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Dünya

Trump başkanlık yolunda; Meksika pesosunda büyük düşüş

Cumhuriyetçi aday Trump başkan seçilmesi halinde Meksika sınırına duvar örmeyi vadetmiş ve göçmen karşıtı bir politika izleyeceğini duyurmuştu

09 Kasım 2016 12:15

Meksika piyasalar resmi tatilde ama para birimi Peso bu arada ağır yara aldı.

Uluslararası piyasalarda Dolar/ Meksika Pesosu 19.74 seviyesine kadar çıkarak rekor seviyeye çıktı.

Brexit sonrasında Dolar/Peso kuru 19.52 seviyesine çıkmıştı.

Filmi biraz geriye sararsak Peso’nun ne kadar ağır hasar aldığı daha iyi görülebilir. 2015 yılında Peso dolar karşısında yüzde 14 düşmüştü. Bu yıl şu ana kadar ise yüzde 13 düştü. Böylece Peso, Arjantin Peso’su ile en kötü performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimi.

 

Meksika pesosu neden düştü?

 

İlginçtir ama Meksika Peso’sunun düşüşünde en büyük etken ABD Başkan Adayı Donald Trump. Trump’ın bazı kilit eyaletlerde diğer aday Clinton’ı yakalaması hatta geçmesi Peso’da sert düşüşlere neden oluyor. Uzun süredir anketlerle, Peso arasında bir ilişki var. Turmp yükselince Peso değer kaybediyor ya da tam tersi.

Petrol fiyatlarının düşük kalması ve diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik azalan risk iştahı da Meksika Peso’sunu olumsuz etkiliyor.

Trump’ın nasıl göçmen politikası uygulayacağı hala belirsiz. Ama kampanyası boyunca göçmenler konusunda hiç de sıcak mesajlar vermedi. Bu da ABD’ye en büyük göçü veren Meksika’yı yakından ilgilendiriyor. Trump’ın olası bir başkanlığı durumunda iki ülke ilişkilerinin nasıl gelişeceği üzerine belirsizlikler var.

Peki Peso için en kötü geride kaldı mı? Bazı analistler bu son yükselişle beraber Dolar/Peso paritesinde 20 seviyesinin önünün açıldığını düşünüyor.

Bundan sonra ise şu birkaç önemli gelişme izlenecek: 21 Eylül Fed toplantısı, 26 Eylül ABD başkan adayları oturumu ve 29 Eylül Meksika Merkez Bankası faiz kararı.

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