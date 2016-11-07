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Ekonomi

Türk Lirası dolar karşısında rekor düşüşte

Haftaya hafif düşüşle başlayan kur yeniden 3.17'yi aşarak rekorunu yeniledi

07 Kasım 2016 19:29

S&P'nin Türkiye'nin not görünümünü yükseltmesiyle yeni haftaya hafif düşüşle başlayan kur yeniden 3.17'yi aşarak rekorunu yeniledi. 

Türk Lirası sabah saatlerinde 3.1493'e kadar gerilemesinin ardından öğleden sonra ivme kazandı ve 3,1744'e kadar yükseldi.  Sabah saatlerinde 3.4871 seviyelerinden işlem gören Euro/TL ise yeniden 3.50'yi aştı. 

ABD, aylardır süren seçim kampanyalarının ardından yeni başkanı seçmek için yarın sandık başına gidecek. Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın kazanmasının kurda yükseliş, Hillary Clinton'un kazanmasının aşağı yönlü hareketi tetikleyebileceği belirtiliyor.  

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