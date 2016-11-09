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Dünya

Trump başkanlığa yaklaştı, Kanada'da göçmenlik sitesi çöktü!

ABD'de pek çok önlü, Trump'ın başkan olması halinde Kanada'ya göç edeceğini söylemişti

09 Kasım 2016 11:28

ABD'de Donald Trump'ın seçimi kazanmaya yaklaşmasıyla Kanada'nın göçmenlik sitesi erişilemez hale geldi.

Donald Trump'ın seçimleri önde götürmesi Hillary Clinton destekçileri arasında büyük endişe yarattı. Trump'ın seçimi kazanmaya yaklaşmasıyla Kanada'nın göçmenlik sitesi erişilemez hale geldi.

Aralarında pek çok ünlünün de bulunduğu birçok kişi Trump'ın başkan olması durumunda Kanada'ya göç edeceğini söylemişti.

Öte yandan ABD başkanlık seçimlerinde ibrenin Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a dönmesi, Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton taraftarlarının coşkusunu endişeli bekleyişe çevirdi.

Açıklanan ilk sonuçlara göre Clinton'ın kazanacağını düşünen katılımcılar, coşkuyla kutlamalara başlasalar da ilerleyen saatlerde Trump'ın kilit eyaletlerde öne geçmesi, kalabalığın moralini bozdu ve salon sessizliğe gömüldü.

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