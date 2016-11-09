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ABD'de sandıkların ilk açıldığı üç bölgede Trump önde

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump yarışı Demokratların adayı Hillary Clinton'ın kaşısında 32-25 önde götürüyor

09 Kasım 2016 02:34

ABD'deki başkanlık seçiminde, New Hampshire eyaletinin üç köyünden gelen sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump yarışı Demokratların adayı Hillary Clinton'ın kaşısında 32-25 önde götürüyor.

New Hampshire'in Dixville Notch köyünde, 8 seçmenin oy kullandığı ve 40'a yakın gazeteci tarafından izlenen sandıktan, Demokrat Parti adayı Clinton'a 4, rakibi Cumhuriyetçi Parti adayı Trump'a 2, Liberteryan (Özgürlükçü) Parti adayı Gary Johnson'a ve bağımsız aday Mitt Romney'e birer oy çıktı.

Gece yarısı oy kullanılan diğer iki seçim sandığından, Clinton'a 17, Trump'a 14 oy çıkarken, Millsfield'da Trump 16 oy alarak 4 oy alan rakibine büyük fark attı.

ABD'nin New Hampshire eyalet yasalarına göre, seçmen sayısı 100'ün altında olan seçim bölgelerinde, gece yarısından sonra oy verme işlemi başlayabiliyor ve tüm seçmeler oylarını kullandıktan hemen sonra seçim sonuçları açıklanabiliyor.

 

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