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"TRT, 'çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek' şarkıları yayınlamıyor; RTE'nin konuşmaları ne olacak?"

CHP'li Altıok, TRT'nin şarkı yasağını eleştirdi

01 Mart 2018 20:07

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, TRT’nin 2016 yılında 142’si Türkçe, 66’sı Kürtçe 208 şarkıyı yasakladığının ortaya çıkmasına tepki gösterdi. Şarkıların yayınlanmama gerekçesi olarak ‘çocuk gelişiminin olumsuz etkilenmesi’nin gösterilmesini eleştiren Akatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının çocuklar için daha zararlı olduğunu savundu. 

TRT’deki şarkı yasağını kişisel Twitter hesabından değerlendiren Akatlı, "TRT, 'Çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek' şarkıları yayınlamıyoruz demiş. Peki, RTE'nin konuşmaları için ne yapacaksınız? -Artistlik yapma -Ananı da al git -Karı mıdır kız mıdır -Sen kimsin be -Cibilliyetsiz/Alçak/Şerefsiz -Bana şimdi küfür ettirecekler #TRTyeSakıncalıŞarkılar” ifadelerini kullandı. 

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