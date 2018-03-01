İşte TRT'de yasaklanan şarkıların tam listesi

'Hele Dadaş Hoşmusan' isimli Erzurum türküsünün sözlerinin değiştirilmesiyle gündeme gelen TRT’de aralarında birçok ünlü sanatçının da seslendirdiği 208 şarkıyı yasaklandığı ortaya çıktı.

Sayıştay raporuna yansıyan bazı bilgileri TRT KİT Alt Komisyonu’na taşıyan CHP Milletvelili Atilla Sertel, yasaklanan program ve şarkıları sordu. Bunun üzerine TRT yönetimi tarafından KİT Komisyonu üyelerine verilen yanıtta Akıl Çıkmazı, Dört Duvar Özgürlük isimli programların ve 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı sözünün, 6112 sayılı yasanın 8. maddesinin 1. fıkrası ilgili bentleri çerçevesinde yasaklandığı belirtildi.

Yasaklanan isimler arasında Koray Avcı, Onur Akın, Sıla, Nüket Duru, Berkay, Demet Akalın, Bengü, Nazan Öncel gibi tanınmış sanatçılar da yer aldı.

İşte TRT'nin yasakladığı şarkıların tam listesi: