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TRT: Şarkıcıları yasaklamadık, şarkıları yasal zorunluluktan yayınlayamadık

Söz konusu listede Nazan Öncel, Nükhet Duru, Demet Akalın, Sıla gibi isimler yer alıyor

01 Mart 2018 10:52

 TRT, 2016 yılında yasaklanan şarkıların ortaya çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu. "Haberlerin tam olarak gerçeği yansıtmadığı" ileri sürülürken, eserlerin yasal gerekçelerle yayınlanmadığı ifade edildi. TRT'nin sosyal medya hesaplarında da şarkıları yasaklı listede olan sanatçıların eserleri paylaşıldı.

142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkıyı yasakladığı ortaya çıktı. Söz konusu listede Nazan Öncel, Nükhet Duru, Onur Akın, Sıla, Bengü, Berkay, Demet Akalın, Hüsnü Arıkan gibi Türkiye'nin en popüler isimleri yer alıyor.

TRT'nin 'Haberler tam olarak gerçeği yansıtmıyor' ifadesini içeren açıklamasında eserlerin yasal gerekçelerle yayınlanmadığı bildirildi. 

Şarkıcıların yasaklı olmadığını belirten TRT'nin açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'TRT'nin yasakladığı şarkılar' haberleri gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır.

Sigara ve alkol tüketimini özendirecek, çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek ve terör propagandası barındıran tüm içerinlerin denetlenip ve yayınlanmaması sadece TRT'nin değil tüm yayıncı kuruluşların uymakla yükümlü olduğu yasal bir zorunluluktur.

TRT'de 2016 yılında konusunun uzmanları tarafından denetlenen 32.848 program içerisinden sadece 2 TV programı, 30 TV reklam spotu, 8 radyo reklam spotu ve 208 müzik eseri yasal gerekçelerle yayınlanmamıştır.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun günümüzde bir sanatçıyı yasaklaması söz konusu değildir ve ismi geçen sanatçıların eserleri TRT'nin değişik mecralarında halen yayınlanmaktadır."

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