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Demet Akalın'dan TRT yasağına ilk yorum: Allah Allah

142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı 'sözleri nedeniyle' TRT kanallarında yayınlanmıyor

28 Şubat 2018 22:57

‘Ah ulan sevda’ isimli şarkısı, TRT’ye bağlı kanallarda yayınlanmayan 142 Türkçe ve 66 Kürtçe şarkının arasında bulunan şarkıcı Demet Akalın’dan ilk tepki geldi. Şarkısının yasaklılar listesinde yer almasına dair bir haberi Twitter hesabından paylaşan Akalın, “Allah Allah neden ve nasıl yasaklanmışım? Doğru mu”diye sordu. Akalın, mesaja TRT’nin Twitter hesabını da ekledi.

Daha sonra şarkısının YouTube linkini, “Hazır TRT yasaklamış, paylaşayım bari!!!” notuyla tweet’leyen Akalın; bir takipçisinin, “İstedikleri kadar yasak koysunlar, şarkının başarısını silemezler, inatla paylaşırız, inatla dinleriz’N’oldu yasaklanınca, dinlemekten vaz mı geçiyoruz” şeklindeki yorumunu da retweet’ledi.

TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nca yapılan denetimler sonrasında, 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı, sözleri nedeniyle 6112 Sayılı Kanunun 8. Maddesi 1. fıkrasının ilgili bentleri gereğince TRT’nin 14 kanalında yayınlanmadığı ortaya çıkmıştı. Koray Avcı, Onur Akın, Sıla, Nüket Duru, Berkay, Demet Akalın, Bengü, Nazan Öncel gibi ünlü sanatçıların seslendirdiği şarkılar da listede yer alıyor

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