Sayıştay raporunda, TRT'nin yasak şarkı listesi için ne denmişti?

Koray Avcı, Onur Akın, Sıla, Nüket Duru, Berkay, Demet Akalın, Bengü, Nazan Öncel gibi ünlü sanatçıların şarkılarının da aralarında bulunduğu 208 şarkı sözleri nedeniyle TRT tarafından yasaklandı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in TBMM gündemine taşıdığı şarkı yasakları ile ilgili Sayıştay’ın 2016 yılı denetim raporu dikkat çekiyor. TRT’de 2016 yılında 32 bin 248 program denetlendiğine dikkat çekilen Sayıştay Raporu’nda, iki televizyon programı, 30 televizyon reklamı spotu, sekiz radyo reklamı spotu, 142 Türkçe şarkı sözü, 66 Kürtçe şarkı sözü olmak üzere toplamda 248 materyal çeşitli gerekçelerle yayınlanamaz olarak raporlandığına dikkat çekiyor.

Atila Sertel’de bugün yaptığı yazılı açıklamasında, “Bir süre önce Erzurum Türküsü “Hele Dadaş Hoşmusan”ın sözlerinin değiştirilmesiyle gündeme gelen TRT’de aralarında ünlü sanatçıların da seslendirdiği 208 şarkı yasaklandı. TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nca yapılan denetimlerde, 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı, sözleri nedeniyle 6112 Sayılı Kanunu 8. Maddesi 1. fıkrasının ilgili bentleri gereğince TRT’nin 14 kanalında yayınlanmıyor” demişti.



Sayıştay’ın TRT’nin 2016 yılı denetim raporu şöyle: